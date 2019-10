VIDEO: Imunita stáda. Díky vysoké proočkovanosti se nenakazí ani nevakcinovaní jedinci, říká vědec

Neočkovaní lidé jsou ve videu znázorněni hnědými puntíky, očkovaní a imunní jedinci zelenými puntíky. Červené tečky zastupují nově nakažené jedince. Zatímco v levém sloupci s nulovou proočkovaností nákaza rapidně stoupá, v sloupcích napravo se nákaza šíří pomaleji a imunní jedinci chrání i hnědé tečky, tudíž neočkované jedince náchylné k infekci.

So, I made a little animation trying to explain how herd immunity works.



When enough of the population has been vaccinated, a disease is no longer able to spread effectively, protecting even the unvaccinated. The percentage needed varies with the disease.#VaccinesSaveLives pic.twitter.com/bf8FlErEdO