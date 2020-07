Zeptali jsme se vědců: Kolidují spolu protony a elektrony? A co se děje při kolizi s antičásticemi?

Elektrony občas s protony v jádrech kolidují – jedná se o tzv. elektronový záchyt, který patří spolu s alfa a beta rozpady mezi druhy jaderných přeměn. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Děje se tak nicméně pouze v případě vhodných radionuklidů. „Normální“ atomy jsou vůči elektronovému záchytu imunní, neb elektronové hladiny jsou kvantovány (viz rozdíl mezi Bohrovým a Rutherfordovým modelem atomu), tj. elektrony se na nich pohybují bez ztráty energie. Člověk si tedy může představit, že odstředivá síla vznikající pohybem elektronu je přesně v rovnováze s přitažlivou elektrostatickou silou k jádru.

Stran hmoty a antihmoty – při setkání částice a antičástice by měla zaniknout veškerá hmota, a zůstat pouze energie. To se děje, pokud se elektron potká s pozitronem (beta plus záření) – vzniknou dva fotony, a hmota zanikne. Při setkání elektronu s protonem vznikne neutron, tj. hmota nezmizí – proto principiálně nejsou proton a elektron antičásticemi.