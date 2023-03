To děvče nás rozvede. Když jsem poprvé viděla exmanželovu mladou podřízenou, bylo mi to jasné, říká Veronika Žilková

Sedíme spolu v maličké divadelní šatně, kam se musí vejít celé herecké osazenstvo Divadla Broadway. Teď, uprostřed zkoušení hry Já, diktátor, tu jsme ale samy. Veronika Žilková přiznává, že tu občas dělá kolegům jakousi hereckou koučku – projevuje se u ní radost z učení herců, které dlouhou dobu vedla na konzervatoři, ostatně její bývalí žáci se k ní stále hlásí. V televizi a filmu si už začíná zkoušet role babiček, na jevišti ztvárňuje nejrůznější postavy – včetně prostitutky. A nově je rovněž v roli dramaturgyně.

Při tom všem je vytíženou matkou a babičkou, která funguje i jako řidička pro svou nejmladší, dnes už poslední neplnoletou dceru.

Lidovky.cz: V pražském Divadle Broadway právě připravujete novou hru Já, diktátor, jejímž autorem je Lukáš Pavlásek. Hrajete v ní, a navíc fungujete jako dramaturgyně. Jak k tomu došlo?

Loni v březnu mě oslovil Olda Lichtenberg, ředitel Divadla Broadway, s nabídkou role v muzikálu Okno mé lásky. A zároveň mi navrhl, jestli bychom nezkusili činohru. Že ho moc trápí současná politická situace a že by, podobně jako Chaplin kdysi natočil Diktátora, o té naší době, o tom všudypřítomném válečném napětí ve vzduchu, rád připravil hru. Takovou, která by lidem dávala naději. Řekl mi, jestli bych neoslovila nějakého autora, který by takovou komedii uměl napsat – a já jsem velká fanynka Lukáše Pavláska, znám i jeho prózu a poezii. Říkala jsem si, že by to chtělo nějakého novodobého Caligulu, a takto vznikla naše „komedie s poselstvím“, černá komedie.

Lidovky.cz: Jak práce na hře pokračovala?

Dramaturg musí všechno sestavit jako kapelu, kdo s kým má stejný styl, kdo by si s kým vyhovoval. A mně přišlo, že by s básníkem Lukášem nejvíc rezonoval básník Vladimír Morávek. Líbí se mi jeho obrazová režie a taky to, že všechny jeho hry mají happy end – projdete třeba velkým utrpením, ale na konci máte naději. Poslali jsme mu hru, báli jsme se, a on byl nadšený. Pro úlohu generála jsem oslovila Tomáše Matonohu. Pak tam byl potřeba zpěvák, protože je to revue s hudebními čísly. Našla jsem Milana Peroutku jako novou nezkaženou tvář. Čtvrtý je brněnský herec David Bosh. Písničky píše František Táborský, kytarista kapely Chinaski.