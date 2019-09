Ani kluk, ani holka. Výrobce panenek Barbie přichází na trh s novou genderově neutrální kolekcí

Sacramento (USA) Hračka, která může být chlapcem, dívkou, nebo obojím. Společnost Mattel, která stvořila legendární panenku Barbie, chce nyní zcela změnit představy o tom, kdo by si měl s čím hrát. Se svou kolekcí genderově neutrálních „panenek“ plánuje překonat současná tabu související s hračkami.

Hračky jsou podle viceprezidenta společnosti Mattel odrazem kultury společnosti. Rodiče se navíc už delší dobu vyjadřují proti genderovým stereotypům v hračkářském průmyslu, velcí výrobci jim v posledních letech konečně začali naslouchat. Například společnost Disney přestala označovat vyráběné dětské kostýmy cedulkami „chlapec“ či „dívka“, čímž chtěla mimo jiné podpořit dívky, aby se například nebály obléknout do kostýmu superhrdiny Kapitána Ameriky.

Minulý rok pak i společnost Mattel ukončila označování oddělení s hračkami pro dívky nebo chlapce a nyní jednotlivá oddělení pojmenovává podle skutečného obsahu, tedy například panenky, auta.

Nové „panenky“ Barbie by se měly prodávat za 30 amerických dolarů (zhruba 700 korun). Společnost tak sází na současný vývoj společnosti, a to i kdyby to mělo znamenat, že se části svých současných zákazníků odcizí. Dle průzkumů zhruba 76 % rodičů podporuje děvčata k hraní s chlapeckými hračkami, ale pouze 64 % rodičů podporuje chlapce, aby si hráli s hračkami, které jsou spojené spíše s něžnějším pohlavím.