Archeoskanzen v Modré bude mít nové palisádové opevnění a věž

MODRÁ Archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku bude mít nové palisádové opevnění s obranným valem a věž. Část prací si zajišťují pracovníci archeoskanzenu svépomocí, využijí i najaté řemeslníky. Odhadované náklady jsou zhruba milion korun, potřebné peníze pocházejí z provozu archeoskanzenu, řekl jeho správce Lubomír Sláma.

Na nové opevnění a věž bude podle něj zapotřebí asi 200 metrů krychlových dubového dřeva. „Zaplétané ploty, které máme zčásti kolem archeoskanzenu, rozebíráme. Místo nich nastoupí palisáda, asi dva metry vysoká. Postupně bude přecházet v obranný val s ochozem z vnitřní strany. Bude zakončený strážní věží a vjezdovou bránou. Věž bude vysoká šest metrů. Z přední strany valu a věže bude asi do tří metrů kamenná podezdívka,“ uvedl Sláma.



Asi 170 metrů dlouhé opevnění a věž by chtěli mít v archeoskanzenu hotové v dubnu, kdy začne hlavní návštěvnická sezona. „Další část opevnění v délce asi 200 metrů bychom chtěli udělat v druhé polovině roku. Nyní odkorňujeme dubové kůly o průměru zhruba 20 centimetrů. Kůly pak štípeme na poloviny, jejich horní části zařezáváme do špice a zespoda je opalujeme na ohni. Opálení by mělo zabránit pronikání houby do dřeva,“ řekl správce.



V polovině srpna se v archeoskanzenu uskuteční další ročník historického festivalu Veligrad, jehož hlavním tahákem je bitva z dob Velké Moravy. Na poslední srpnový víkend chystají organizátoři den medu a medoviny. Už v červnu budou moci zájemci do archeoskanzenu vyrazit na noc slunce a ohně, která se vztahuje k letnímu slunovratu. Skanzen loni navštívilo kolem 75 000 lidí.