Britské letectvo pořídilo unikátní fotografie největší kry na světě. Podívejte se

Londýn Nad jižním Atlantikem vyfotografovalo Britské královské letectvo (RAF) největší kru na světě. O unikátních záběrech ledového kolosu o rozloze asi 4200 kilometrů čtverečních napsal web BBC. Pro srovnání: Praha má rozlohu 496 kilometrů čtverečních.

Snímky kry, jejímž oficiálním názvem je A68a, byly pořízeny při nízkém přeletu transportního letounu typu A400m. Podle fotografií má ledová masa řadu prasklin a obklopuje ji nespočet menších kusů ledu. Posouvá se směrem k ostrovu Jižní Georgie, který je součástí britského zámořského území v jižním Atlantském oceánu.

Aktuálně je kra A68a od ostrova vzdálená asi 200 kilometrů a hrozí, že uvázne v mělkých vodách u jeho pobřeží. Úkolem průzkumného letu bylo shromáždit data k vyhodnocení rizik.



Satelitní snímky z uplynulých týdnů rovněž naznačují, že se okraje kry rychle odlamují, k čemuž velkou měrou přispívá vlnobití. Některé odlomené kusy ledu jsou přitom ohromné a je nutné jejich pohyb monitorovat, protože mohou ohrozit lodě.

Nyní kolos pluje přímo na ostrov Jižní Georgia. Unášen je však silnými proudy, které by jej mohly odklonit tak, že obepluje jižní cíp ostrova. V případě, že by kra uvázla u pobřeží ostrova, mohla by ohrozit tamní tučňáky a tuleně. Patrně by totiž zablokovala trasy, kterými se zvířata vydávají za potravou, a znemožnila jim tak krmení mláďat. Ledová masa by také rozdrtila živočichy, kteří žijí u mořského dna. Kry s sebou ale zase přinášejí velké množství prachu, který je výhodný pro plankton, což má vliv na potravní řetězec.



Kra se v roce 2017 odtrhla od antarktického ledovce Larsen-C. Její tehdejší rozloha činila skoro 6000 kilometrů čtverečních. Odborníky překvapuje, že se od té doby více nerozpadla.