Bývalý americký voják po 76 letech vypátral zachráněné děti. Setkali se prostřednictvím videokonference

Miami (USA) Šestadevadesátiletý Američan Martin Adler bojoval za druhé světové války se svou jednotkou na italské frontě a nyní se po sedmi desítkách let rozhodl najít tři malé děti, které v roce 1944 při osvobozování horské vesnice omylem málem zastřelil. Díky výzvě na sociálních sítích a pomoci italského historika se mu to nakonec podařilo a se sourozenci si popovídal prostřednictvím videokonference. Šťastný konec pátrání lze považovat za „vánoční zázrak,“ napsal list The Guardian.

Adler v říjnu 1944 postupoval proti obranné linii německé armády v Apeninách a osvobozoval horskou vesnici Monterenzio poblíž Boloně. Spolu s dalším členem své jednotky tam procházel opuštěnou chalupou, když zaslechl podezřelé zvuky vycházející zpod velkého proutěného koše. Oba měli podezření, že by mohlo jít o skrývající se německé vojáky, a proto chtěli střílet. V tom jim ale zabránila žena, která vběhla dovnitř a v panice zakřičela, aby nestříleli, že jsou uvnitř její děti.

Před 125 lety předvedli bratři Lumierové kinematograf, na kterém promítli krátké filmy Z koše se pak opravdu vynořili tři sourozenci - sedmiletý Bruno, šestiletá Mafalda a tříletá Giuliana - a Adler pak požádal jejich matku, zda by se s nimi mohl vyfotit. Ta souhlasila, ale jako podmínku si stanovila, že děti oblékne do svátečních šatů. Právě tuto fotografii měl Adler u sebe už od války a letos se rozhodl požádat svou dceru Rachelle, zda by pomohla zjistit, jestli sourozenci ještě žijí. Ta začátkem prosince umístila fotografii na facebook a odtamtud někdo její prosbu přeposlal italskému historikovi Matteovi Incertimu, který se věnuje tématu druhé světové války. Ten nejprve zjistil, kde byla fotografie pořízena, a pak otiskl výzvu v regionálním tisku. Adler by si přál osobní setkání s dětmi „O mém tátovi Martinu Adlerovi dnes vyšel článek v italských novinách. Doufáme, že se podaří vánoční zázrak a bude se moci spojit se třemi dětmi, které kdysi mohl omylem zabít,“ napsala poté na facebooku Adlerova dcera. Hned následující den se jí ozvala pečovatelka, která se o jednoho ze sourozenců stará. Bruno, Mafalda i Giuliana, kterým je nyní mezi 79 a 83 lety, se na fotografii poznali a souhlasili, že si s Martinem Adlerem promluví. Shledání po dlouhých desítkách let bylo prý podle Incertiho plné emocí a bývalý americký voják italským sourozencům řekl, že by se rád dožil stovky a sešel se s nimi i osobně. „Každý tomu říká vánoční zázrak. Adler tvrdí, že je to nejhezčí věc, která se mu kdy stala. Po válce trpěl posttraumatickým syndromem. Dostal medaili za záchranu zraněných, ale také viděl hodně lidí umírat,“ řekl Incerti.