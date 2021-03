PRAHA Milovníky zdobených těl nezastaví ani pandemie. A protože jsou tetovací salony zavřené, tetují sami sebe. Mnozí totiž objevili metodu zvanou handpoke. Na internetu skupují speciální jehly a inkoust si vpichují pod kůži. Handpoke se zalíbil i nezletilým – nemusí získat povolení od rodičů.

„Mé první píchnutí do kůže a rovnou do své. Návrh jsem si nakreslila, nakonec jsem se až při tetování rozhodla pro pár úprav. Není to žádná hitparáda, ale napoprvé jsem od sebe ani víc nečekala,“ chlubí se Petra Veselovská svým novým tetováním na sociální síti.