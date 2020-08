Cesta letadlem i památky. Japonci v době koronavirové krize cestují virtuálně

TOKIO Japonský podnikatel Kacuo Inoue si tento rok na letní dovolenou vybral jako cílovou destinaci Itálii. Užil si cestu letadlem se všemi výhodami business třídy a kochal se pohledem na památky Florencie a Říma - aniž opustil Tokio, napsala agentura Reuters.

Šestapadesátiletý Inoue a jeho manželka „letěli“ do Itálie jako klienti tokijské společnosti First Airlines, která těží z rostoucí poptávky Japonců po cestování ve virtuální realitě v době cestovních omezení spojených s pandemií nemoci covid-19. „Do ciziny létám pracovně často, ale v Itálii jsem ještě nebyl,“ řekl podnikatel agentuře Reuters. „Líbilo se mi to, protože jsem měl pocit, že jsem ty věci tam opravdu viděl,“ dodal.

Cestující ve virtuální realitě sedí v první třídě nebo v obchodní třídě v napodobenině interiéru letadla, kde jsou jim servírována jídla a nápoje, které se podávají při skutečných letech. Obklopeni jsou plochými obrazovkami, jež imitují výhled z okna, včetně ubíhajících mraků.

Díky brýlím pro virtuální realitu se pak turisté mohou zúčastnit prohlídek nejen historických italských měst, ale také třeba Paříže, New Yorku, Říma či Havaje.

Japonsko od začátku epidemie zaznamenalo více než 50 000 případů nákazy koronavirem a přes tisícovku úmrtí lidí s nemocí covid-19. Druhá koronavirová vlna, která postihla zemi v červenci, naděje na obnovu turistického ruchu zmařila.

Šíření koronaviru většinu cest z Japonska v současné době znemožňuje. Největší letecká společnost země ANA uvedla, že počet jejích letů do zahraničních destinací klesl v červnu o 96 procent. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) minulý měsíc sdělilo, že světová letecká osobní doprava dosáhne úrovně před koronavirovou krizí nejdříve v roce 2024.



Firma First Airlines, která „pasažéry“ neochudí ani o bezpečnostní instruktáž před letem s vysvětlením použití kyslíkových masek a nouzových vest, naopak registruje zhruba padesátiprocentní nárůst počtu zákazníků. „Máme tady například klienty, kteří každý rok létají na Havaj. My jim část toho zážitku můžeme tady zprostředkovat,“ uvádí šéf společnosti Hiroaki Abe.