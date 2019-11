Washington V New Yorku bude příští týden na prodej chanukový svícen, který dostala herečka Marilyn Monroe od rodičů svého manžela a dramatika Arthura Millera. Devítiramenná menora by se podle odhadu aukční síně Kestenbaum & Co, která bude předmět nabízet, měla prodat za 100 000 až 150 000 dolarů (2,3-3,4 milionu korun).

Mosazný svícen není určen jenom ke svícení, ale v jeho podstavci je také mechanismus, který přehrává izraelskou národní hymnu Hatikvu. Monroeovou svícnem obdarovali Millerovi rodiče. Slavná herečka a dramatik se vzali v roce 1956 a jejich svazek trval pět let. Monroe, která rok po rozvodu zemřela, sňatkem přijala židovství. Loni se na aukci prodala Monroeové hebrejská modlitební kniha za 26 250 dolarů. Kniha, kterou herečce věnovala brooklynská synagoga, byla zjevně používaná.