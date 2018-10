CK Telegraf: před sto lety byla německá rada v Čechách pro připojení k Německu

Připomeňte si spolu s námi nejdůležitější události roku 1918 moderní formou. Jaké by to bylo, kdyby před stoletím tehdejší osobnosti komunikovaly na sociální síti tak, jako to dělají dnešní politici?

Od vyhlášení samostatného Československa uplyne letos jubilejních 100 let. Cesta k němu byla ale dlouhá a strastiplná. Server Lidovky.cz připomíná události roku 1918 moderní a zábavnou formou - prostřednictvím sociálních sítí, na nichž vystupují dobové osobnosti podobně, jako to dělají dnešní politici.

CK Telegraf průběžně aktualizujeme po celý rok. Každý příspěvek by měl hravou formou přiblížit významné události a důležité postavy roku 1918. Výroky jednotlivých osobností jsou obvykle fiktivní, stojí ale na jejich skutečných názorech.