Cukety a patizony. Sázejte je až po ‚zmrzlých‘ a dopřejte jim prostor

Cukety a patizony jsou úžasné plodiny a v kuchyni je využijete maximálně. Do země se sází v květnu po posledních mrazících. Jak na to? A co cukety potřebují nejvíce? Server Lidovky.cz přináší další díl o zahradničení.

Skvělé objemné plodiny, dodávající i začátečníkům pocit nadměrného, skoro až neúnosného pěstitelského úspěchu! Cukety máme na výběr válcovité, kulaté, zelené, žluté, pruhované... Patizony nově též mnoha barev. Vybíráme i podle konzistence dužiny a různých jemných variací chuti. Netvoří úponky jako dýně, většinou rostou trsnatě (výjimku tvoří například Costata Romanesca). VÍCE O ZAHRADNIČENÍ A PĚSTOVÁNÍ SE DOČTETE V NOVÉM SERIÁLU U dozrálých cuket si můžeme schovat semínka pro příští roky, avšak je dobré mít na paměti, že se odrůdy snadno kříží mezi sebou, a to i s patizony a některými dýněmi (druhy Cucurbita pepo). Takže pokud jsme jich měli na záhoncích více kultivarů, je pravděpodobné, že semínka budou různě sprášená. To samo o sobě není špatně, jen si pak nemůžeme být jistí, co nám z toho vyroste, a nemůžeme to vydávat za určitý kultivar, který jsme si předtím pořídili.

Cukety i patizony si málokdy předpěstováváme, ale ihned po „zmrzlých" je vyséváme na záhonky po dvou semenech do hnízd s měděnou ochranou proti slimákům. Počítáme přibližně 1 m2 na rostlinu. Nutností je dostatek živin a vláhy, tedy 1. trať. Límečky sundáváme v době, kdy už je mladá rostlinka dostatečně prokořeněná, asi 15–20 cm vysoká a má už dospělé listy (nejen ty děložní). Dáváme velký pozor, abychom jim nepoškodili kořeny, a když se tak stane (například je omylem trochu povytáhneme), ihned je zasypeme kompostem, zamulčujeme a zalijeme. První mladé plody můžeme sklízet už koncem června. Tyto vyžadují rychlé zpracování, podobně jako okurky, nejsou příliš trvanlivé.