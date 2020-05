Šťavnatá rajčata na zahradě. Kdy je začít sázet a jak se o ně starat?

Chtěli byste sklízet šťavnatá červená rajčata a užívat si jejich sladkou chuť? Vysazování sazenic na záhon může začít v druhé polovině května, kdy už teplomilným rajčatům nehrozí mrazíky. Předpěstování sazeniček je možné zhruba od konce března, na okenním parapetu však není jednoduché vypěstovat zdravé a silné rostliny, začínající zahradníci by raději měli sáhnout rovnou po kvalitních sazenicích.

Rajská jablka vypěstovaná na zahradě jsou plně vyzrálá a voňavá a koncentrují v sobě sílu léta. Rajče do Evropy připlulo jako horká novinka po objevení Ameriky společně se svou sestrou bramborou. Jde o trvalku, v našich zeměpisných šířkách však přežívá rajče pouze jako jednoletá rostlina. Dnes díky dlouhodobému šlechtění můžeme pěstovat rostliny s plody žlutými, oranžovými, červenými až tmavě fialovými, vybrat si lze rajčata kulatá, plochá, hruškovitá či žebrovitá.

Milovníci netradičních tvarů a chutí mohou pěstovat rostliny s obřími, několikasetgramovými plody, nebo naopak rajčátka divoká ne větší než centimetr. Kromě klasických tyčkových odrůd se stále více prosazují rajčata keřová, pěstitelé ve městech ocení speciálně vyšlechtěné balkonové rostliny malého vzrůstu. Ať už vyzkoušíte pěstovat jakákoliv rajčátka, brzy pochopíte, že nejlíp chutnají čerstvě utržená ještě prohřátá od letního sluníčka.



Výběr správné odrůdy

Kromě výšky rostliny a barvy a velikosti plodů je při výběru osiva nebo sazenic třeba zohlednit také fakt, jestli chcete pěstovat rajče tyčkové nebo keříkové. Jaký je mezi nimi rozdíl? S tyčkovým rajčetem je víc práce: jeden výhon se vyvazuje k opoře, nejčastěji tyčce nebo spirále. V průběhu pěstování je pak nutné rostlinám vylamovat zálistky, malé boční výhony. Keříkové odrůdy rajčete jsou na pěstování jednodušší, dorůstají nižší výšky, nemusí se vyvazovat a odpadá i vylamování postranních výhonů. Plody ale bývají menší. V každém případě vyberte silné a zdravé sazenice vysoké 20 – 25 centimetrů, s pevným kořenovým balem: stonek nemusí být příliš dlouhý, měl by ale být dostatečně silný a s hustě rostoucími, tmavě zelenými listy.

Pomůcky pro výsadbu: sazenice

sázecí lopatka

konev s vodou

kompost nebo jiné organické hnojivo

rukavice

Volba vhodného stanoviště

Rajčatům najděte místo, na které dopadá co nejvíc slunečních paprsků a mimo studený průvan. Vyžadují teplé, slunné a chráněné stanoviště, vhodné místo je třeba u jižní nebo jihozápadní zdi, s půdou bohatou na živiny. Vyvarujte se vysazování po jiných lilkovitých rostlinách: nesázejte tam, kde předtím rostly brambory, lilky, papriky nebo samotná rajčata.

Výsadba sazenic

Rajčata jsou choulostivá a zimu nesnášejí dobře, ven se proto vysazují až v druhé polovině května. Sázejte spíše později, než dříve, půda by měla být dostatečně vyhřátá. Opora: Rozhodnete-li se pro rajčata tyčková, je třeba ještě před zasazením rostlin zarazit do země opěrné kůly nebo spirálové opory o délce zhruba 1,5 metru (asi jedna třetina opory bude pod zemí) a ve vzdálenosti přibližně 60 - 70 cm od sebe. Kdo se rozhodne pro rajčata keříčková, obejde se bez opěrných kůlů a může rovnou začít sázet.

Sázení: Sazenicím nejprve namočte kořenový bal. Připravenou jámu můžete obohatit kompostem nebo organickým hnojivem. Jednotlivé rostliny nevkládejte do jamek kolmo, ale spíše šikmo a rostliny zahrňte asi o 10 cm hlouběji, než rostly v původních kontejnerech. Proč sázet rajčata našikmo? Ze zahrnutého stonku vyrostou další kořeny a díky bohatšímu kořenovému systému přijme rostlina víc vláhy a živin, navíc tímto způsobem nesázíme příliš hluboko a choulostivé kořeny se tak nedostanou do studenějších vrstev půdy. Po zasazení je nutné rostliny dobře zalít a případně záhon zamulčovat, například pokrytím posekanou trávou.

Péče o rostliny

Rajčata potřebují hodně vláhy, patří ale mezi rostliny velmi náchylné na plísňové choroby, které dokáží velmi rychle celý porost zlikvidovat. Je tedy třeba dávat pozor i při zálivce: nezalévejte rostliny stříkáním vody na listy, ale raději přímo ke kořenům. Pomůže také zalévání do květináčku s otvorem nebo do ustřiženého hrdla z plastové lahve zamáčknuté do země u stonku. Rajčata jako plodová zelenina jsou náročná i na výživu: aby měly rostliny dostatek živin pro vytvoření těch nejšťavnatějších plodů, je třeba jim zhruba jednou za tři týdny přidat do zálivky hnojivo, nejlépe přírodního (organického) původu.

Kniha Zahrada žije vás provede teorií i praxí zakládání své vlastní zahrádky.

Množství přípravků se dá běžně zakoupit v obchodní síti. Tyčkovým rajčatům je třeba od května do července pravidelně vylamovat boční výhony, ke konci prázdnin jim pak uštípněte i špičku hlavního výhonu (vrcholek rostliny). Další nasazené plody by totiž už stejně bez dostatku sluníčka nestihly dozrát a rostlina by se jejich tvorbou zbytečně vyčerpávala.



Dobří sousedé

Rajčata se dobře pěstují ve smíšených kulturách. Rozumí si s cibulí a pórkem, s fazolemi, kamarádit se bude s kedlubny, salátem a také s bazalkou nebo měsíčkem či aksamitníkem. Naopak rajčátkům příliš nevoní mrkev, hrášek, brambory nebo řepa.

Sklizeň

Rajčátka sklízejte ve chvíli, kdy jsou plně vybarvené. Je dobré sklízet často, klidně i každý den, podle toho, jak plody dozrávají. Když utrhneme rajče i se stopkou, prodloužíme tím trvanlivost utrženého plodu. Určitě sklizená rajčata nedávejte do lednice, chlad jim vadí i po utržení. Některá rajčata mohou být popraskaná – k tomu dochází, pokud se střídají období sucha s vydatnou zálivkou nebo deštěm.

Když se pak venku ochladí, rajčata už venku nedozrají. Je tedy lepší je utrhnout ještě zelená: pokud je pak položíte na okno na talířek ve společnosti zralého jablka nebo banánu, které uvolňují plyn zvaný etylen, ten pak pomáhá ostatním zeleným plodům dozrát. Zelené plody rozhodně nekonzumujte, jsou lehce jedovaté, to se ale s postupným zráním mění. A co dělat po poslední sklizni? Očesané rostliny se vytrhají a zkompostují, stejně jako ostatní rostlinné zbytky ze zahrady.

Co nevíte o rajčatech?

Nesmíme si původní rostlinu představovat s masitými a šťavnatými plody jak je známe dnes: před staletími na úpatí peruánských And rostla silně aromatická rostlina s droboučkými kuličkami. Pro představu: uvádí se, že tehdejší planá rajčátka byla veliká zhruba jako rybíz a zřejmě žlutá. Původní obyvatelé amerického kontinentu je kromě konzumace používali rovněž jako léčivku, šťávou z divokých rajčat prý potírali například zanícená místa na pokožce.



Co myslíte, jsou rajčata ovoce, nebo zelenina? Z pohledu botaniky jde spíše o ovoce: ve své domovině v Americe jde o vytrvalý keř a plod vytrvalého keře je ovocem. Pěstitelé a kuchaři jej však mají za plodovou zeleninu. Spor se řešil dokonce u soudu, v roce 1893 nakonec Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že jde o ovoce: tehdy totiž šlo hlavně o clo, které se na rozdíl od zeleniny na ovoce neuvalovalo. A mezi ovoce rajče v roce 2011 zařadil i Evropský parlament.