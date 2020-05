Plné vitaminu C a minerálních látek. Poradíme, proč a jak pěstovat kedlubny

Obsahují velké množství vitamínů a pomáhají trávení. Řeč je o kedlubnách. Sázejte je na šikmo a v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby nehnily. Jak si jich vypěstovat co nejvíce? Server Lidovky.cz přináší další díl o zahradničení.

Z těch běžných pěstujeme několik odrůd, nejvýraznější rozlišení je na bílé (zelené) a modré (fialové) a z nich ještě na odrůdy rané, letní a pozdní. Modré odrůdy jsou odolnější, méně praskají a skoro věkem nedřevnatí, pro začátečníky nejlepší start. Kedlubny jsou bohaté na vitamíny, minerální látky a mají i mnohé další léčivé účinky. Kedlubny pomáhají lepšímu trávení.



Látky obsažené v kedlubnách zmírňují silné menstruační krvácení žen, podporují správnou funkci jater a ledvin. Mladé zelené listy kedlubnů lze také jíst, obsahují třikrát více vápníku než samotné bulvy, mají také více karotenu a vitamínu C.



Specialitou je veliký Gigant – byl uveden v roce 1965 v Československu, je doposud od té doby kvalitou nepřekonaný a celosvětově je velmi ceněný. Bulvy mohou mít hmotnost 3–5 kg. Moji prarodiče jím byli nadšení, byla to relativně stále novinka, takže za mého dětství jsme ho měli často na zahradě i na talíři, nejčastěji nasekaný na kostičky a uvařený v kyselé smetanové omáčce s koprem. Gigant je ideální pro zimní uskladnění.

Má dlouhou vegetační dobu, na záhon by měl přijít jako sazenička již v květnu. Ověřeně snáší na záhonu mráz až -12 °C, ale pak je třeba ho sníst. Pro uskladnění ho sklízíme i s kořeny, ale bez listů, dříve než přijdou mrazy. Kořeny se zahrabou ve sklepě do vlhkého písku nebo pilin v nějaké nádobě, lze tam mít na to starou smaltovanou vanu (odšpuntovanou).

Naskládají se nastojato nebo mírně našikmo, lepší je, když se nedotýkají, kdyby některý začal hnít. Kedlubny si téměř vždy předpěstováváme, velmi dobře snáší přesazování. Vyséváme je v chladném období jara do skleníku nebo pařeniště, v teplejším období během sezóny do truhlíku na sázecí stůl venku. Poté se přepikýrují do větších květináčků. Až zesílí, teprve pak jdou na záhon, nejčastěji v kombinaci se saláty a pórky, ale pěkné jsou i vedle mangoldů.

Výhoda předpěstování je v tom, že si můžeme přesně určit, kam půjdou, a vyplňovat jimi mezery mezi jinými plodinami, protože bývají na záhonech relativně krátce (samozřejmě s výjimkou Gigantu) a nepěstujeme jich velké množství (jako třeba u ředkviček) a nemají ani velké nároky na půdní kvalitu. Vyhovuje jim nejvíce 2. trať, stačí jim o něco méně živin než ostatním velkým košťálovinám. Nesmíme je sázet moc hluboko, jinak nevytvoří bulvu.