VAŘENÍM PROTI COVIDU: Čím v době pandemie povzbudit imunitu? Připravte si jídla s vysokým obsahem vitaminu C

Praha Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitamínům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Posílením obranyschopnosti totiž zvýšíme i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době covidové pandemie zlepšit imunitu.

Vitamín C patří k vitamínům, které se významně podílejí na udržení normálních funkcí imunitního systému, a protože si ho člověk neumí v organismu sám vytvořit, je nutné ho přijímat ze stravy. Denní doporučený příjem pro muže se pohybuje okolo 110 mg a pro ženy 95 mg. Přijmeme-li vitamínu více, nemusíme se obávat předávkování. S jeho nadbytkem si tělo hravě poradí a vyloučí ho močí. U citlivých jedinců může při dlouhodobém a nadměrném příjmu vitamínu C dojít k podráždění trávicího traktu či k průjmům.



„Pro imunitu z řady vitamínů je vitamín C zcela zásadní. Organismus napadený infekcí spotřebuje až desetinásobek doporučené denní dávky vitamínu C. Většina lidí má příjem céčka spojený s citrusy, ale hojně ho najdeme i v šípkách, černém rybízu, rakytníku nebo jahodách. V zelenině jeho významné množství nalezneme v petrželové nati, bramborách, brokolici, růžičkové kapustě, květáku a paprikách. Už 50 g červené papriky nám zajistí doporučenou denní dávku vitamínu C,“ říká nutriční specialistka.



Kateřina Šimková

Vliv na obsah vitamínu C má hodně faktorů od světla, přes hodnotu pH, po teplotu či přítomnost kyslíku. Některé z nich však můžeme vlastním přičiněním ovlivnit. „Vitamín C se velmi snadno ničí tepelnou úpravou, proto je nejlepší konzumovat ovoce a zeleninu v čerstvé podobě. Nejmenší ztráty vykazuje pro vitamín C úprava dušením, kde jsou ztráty menší než 10 %. Mikrovlnným ohřevem už dosahují ztráty 18 %, následuje smažení, kde jsou okolo 24 % a vařením přicházíme o 33 % vitamínu,“ upozorňuje nutriční specialistka. I uskladnění hraje velkou roli. Po dobu zhruba 3 měsíců nevykazuje zelenina téměř žádné ztráty, avšak po 6 měsících se může obsah vitamínu C v zamražené zelenině snížit až o 40 %.



A co vařit?

Co je ještě důležité vědět? „Mléčným kvašením se mnohonásobně zvyšuje obsah vitamínu C. Je tedy velmi žádoucí zařadit do jídelníčku kysané potraviny, jako je kysané zelí, fermentovaná zelenina nebo zakysané mléčné výrobky. Spojením bílého kefíru a ovoce či zeleniny dodáme naší střevní mikroflóře jak probiotika, tak prebiotika,“ uzavírá Šimková.

Kysané zelí s pečeným masem a topinamburovým pyré

celková energetická hodnota: 1531 kJ

množství bílkovin, sacharidů a tuků: 33 g / 32 g / 11 g



Suroviny:

120 g kuřecího masa (syrový stav)

120 g kysaného zelí



100 g topinamburu

50 g brambor

20 g cibule



20 g polotučného mléka



5 g másla

4 g olivového oleje (2 g na kuřecí prsa, 2 g do topinamburu)

kurkuma

sladká paprika

sůl

pepř



kmín



Postup: Maso (ideálně celé prso) si očistíme a necháme vcelku. Potřeme směsí olivového oleje, mleté papriky, kmínu, kurkumy, soli a pepře. Položíme na plech s pečicím papírem a vložíme do trouby, kde maso pečeme cca 30 minut na 150 stupňů. Maso poté krájíme na asi 1 cm silné plátky. Kysané zelí zbavíme vody a pokrájíme na menší kousky. Zelí prohřejeme, přidáme kmín a nadrobno nasekanou cibulku. Směs dobře promícháme. Topinambury dobře očistíme a opečeme. Poté je ochutíme olivovým olejem, solí a pepřem. Pečeme zhruba 30 minut na 150 stupňů. Brambory si uvaříme. Topinambury a brambory poté mixujeme spolu s mlékem a máslem.