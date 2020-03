Tělo před viry podpoří vitamin D. Užívejte třeba rybí tuk nebo jezte ryby, radí lékaři

Lékaři doporučují posilnit imunitní systém vitaminem D či omega-3 mastnými kyselinami. Jejich užívání snižuje výskyt zánětů a může ulehčit průběh nákazy Covid-19.

„Kam nechodí slunce, tam chodí lékař,“ zní staré přísloví. Právě sluneční svit je největším zdrojem vitaminu D, který posilňuje imunitu. Protože je ale Česko v karanténě a mnozí se na čerstvý vzduch nedostanou, doporučují někteří lékaři užívat třeba rybí tuk či jíst ryby. Jde však o dlouhodobou prevenci, navýšení hladiny v těle může podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) trvat šest týdnů až šest měsíců.

„Vystavovat se slunci je prevence proti infekci nejenom koronavirové. Je dobré lidem doporučovat, ať jsou na vzduchu a na slunci. Když si vitamin D vezmou a nebudou zároveň jíst přepálená smažená jídla a nezdravé tuky, bude jejich imunitní systém a kondice lepší,“ řekla LN viroložka Naděžda Sojková z Nemocnice na Bulovce. Samozřejmě se sluncem se to nesmí zase přehnat kvůli ochraně kůže před nádory.

Být v dobré kondici

Profesor Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin na webu SZÚ doporučuje jíst rybí tuk, v němž je obsažen vitamin D i omega 3 mastné kyseliny právě jako primární prevenci. Užívání rybího tuku může podle něj přispět i k snadnějšímu průběhu nemoci. „Budete-li v dobré kondici, pravděpodobnost mírnějšího průběhu a uzdravení lze očekávat vyšší,“ uvádí.

Podle Rupricha nejde o teorii: „V intervenční studii SZÚ jsme na zdravotnících (kohorta 28 osob) použili dávku 2 g omega-3 denně v rybím oleji. Parametry všech pokusných osob se do osmi týdnů výrazně zlepšily.“

Protože lze zatím podle expertů i politiků jen těžko odhadovat, kdy virová nákaza Covid-19 poleví, posilnění imunitního systému je namístě. „Nedostatek vitaminu D je v naší populaci velmi častý. Říká se, že je u nás málo slunce. Vitamin D podporuje nejen imunitu, ale i regeneraci tkání. Pokud se člověk, který má vitaminu nedostatek, koronavirem nakazí, hůř s infekcí bojuje. Jestli je člověk zavřený doma, je dobré substituci vitaminu mít. Žádné studie v souvislosti s Covid-19 však nemáme,“ popsala LN praktická lékařka Jana Klečková.

Podle vědců nebezpečný koronavirus v organismu člověka způsobuje tzv. cytokinovou bouři, kdy lidský imunitní systém reaguje přehnaně a vznikají záněty. Právě vitamin D má protizánětlivé účinky. „Studie již dlouho prokazují souvislost mezi nízkým obsahem vitaminu D a řadou zánětlivých onemocnění. Zlepšení hladin vitaminu D může pomoci snížit záněty v těle,“ uvádí Jiří Ruprich.

Chybí paralen i celaskon

Podle lékařů je prevence užívání vitaminu D důležitá před jakoukoliv virovou nákazou, a to hlavně u starších a chronicky nemocných lidí, kteří jsou koronavirem ohroženi nejvíce. Podle lékařky Klečkové je vhodné vitamin D kombinovat s vápníkem, to ale záleží na jednotlivých případech. Důležité je také to s dávkami vitaminu D nepřehnat.

Zatímco vitamin D či omega-3 lze jako potravinový doplněk ještě v lékárnách bez větších potíží sehnat, u jiných položek je tomu naopak. Lékárny napříč republikou hlásí kromě nedostatku roušek, respirátorů, dezinfekce, rukavic a teploměrů hlavně nulové či minimální zásoby léků s paracetamolem.

„Momentálně nejde objednat paralen, panadol, chybí nám celaskon,“ uvedla magistra Jana Kerlinová z lékárny v Olomouci. Stejný problém popsaly LN lékárny ve Zlíně i v Praze.

Česká lékárnická komora uvedla, že zásoby jsou nyní nerovnoměrné. „Došlo k částečnému momentálnímu výpadku, apelujeme na pacienty, aby si nedělali velké zásoby a užívali jiné dostupné léky,“ řekla LN mluvčí komory Michaela Bažantová. Mluvčí Zentivy Lucie Šabíková LN řekla, že firma zvýšila výrobu paracetamolu a ibuprofenu o milion balení měsíčně.