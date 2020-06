Vstávej, semínko! Jak připravit vitaminy našlapaný salát, poradí Jan Punčochář

SALÁT S TARHOŇOU, CHŘESTEM A VÝHONKY Ingredience

■ 250 g tarhoni ■ 0,5 l kuřecího vývaru ■ 4 stonky bílého chřestu ■ 4 stonky zeleného chřestu ■ svazek ředkviček ■ 50 g hráškových či jiných klíčků ■ 2 hlávky salátu „little gem“ (popř. srdíčka římského salátu) ■ 2 stroužky česneku ■ 100 ml olivového oleje ■ šťáva ze 2 citronů ■ tymián ■ čerstvá pažitka ■ sůl, pepř ■ cukr 1. V osoleném vývaru, do nějž jsme přidali česnek a trochu tymiánu, uvaříme tarhoňu. Dáme zchladnout. Očistíme chřest: zelenému ulomíme dřevnaté konce, bílému odstraníme dřevnaté konce a celý ho oloupeme. 2. Do hrnce si dáme zavařit vodu, dobře ji osolíme. Připravíme si nádobu se studenou vodou a ledem. Jakmile voda v hrnci vře, vložíme do ní chřest a krátce ho zblanšírujeme – vaříme asi 2 minuty tzv. na skus. Pak chřest okamžitě vložíme do ledové lázně, aby zůstal křupavý a svěže barevný. 3. Ředkvičky nakrájíme na tenké plátky nebo na klínky, salát vypereme ve vodě, případně natrháme na kousky. Do misky dáme citronovou šťávu s trochou soli, pepře a cukru. Za stálého míchání metličkou přiléváme olivový olej, až vznikne hladká emulze. 4. Všechny připravené složky salátu s dresinkem zlehka promícháme, můžeme ještě dochutit solí a pepřem. Před podáváním salát doplníme hráškovými klíčky a ozdobíme nasekanou pažitkou.