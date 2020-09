VAŘENÍM PROTI COVIDU: Tělo potřebuje vitamin C. Připravte si kančí se šípkovou omáčkou s rakytníkem

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitamínům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid-19 rozhodně nevyléčíte ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době covidové pandemie zlepšit imunitu.

Rakytník řešetlákový (také známý jako úzkolistý) můžete v přírodě nalézt v podobě stromů i keřů, u nás však většinou neroste volně, bývá spíše pěstován v zahrádkách jako okrasná dřevina. Mezi vyznavači zdravého životního stylu patří rakytník mezi oblíbence.

Obsahuje totiž spoustu prospěšných látek, například vitamíny A, B, C, D, E a K, dále také aminokyseliny a silice. V různých formách pomůže posílit imunitu, zahnat únavu a trávicí problémy, také se používá pro zrychlení regenerace drobných poranění, spálenin či omrzlin. Více se o rakytníku dočtete ZDE.



Kančí se šípkovou omáčkou s rakytníkem, quinoovo-rýžový muffin

celková energetická hodnota: 2233 kJ

množství bílkovin, sacharidů a tuků: 33 g / 54 g / 19 g

Suroviny:

120 g kančí kýty (syrový stav)

40 g mrkve



30 g šípkového džemu



25 g vejce



20 g cibule



20 g rajského protlaku



15 g jasmínové rýže (suchý stav)



10 g slaniny



10 g arborio rýže (suchý stav)



10 g vína



5 g černé quinoy (suchý stav)



4 g řepkového oleje



4 g cukru



3 g rakytníku



2 g pšeničné mouky



1 hladkolistá petržel



vývar



pepř



sůl



Postup maso s omáčkou: Maso očistíme a nakrájíme na kusy. Cibulku oloupeme a nakrájíme najemno. Mrkev očistíme a nakrájíme na menší kostky. Slaninu krájíme na malé kostičky. Na oleji restujeme mrkev. Za chvíli přidáme cibulku a restujeme do zlátnutí cibulky. Poté přidáme na kostičky nakrájenou slaninu a promícháme. Následně přidáme maso a necháme ho zatáhnout. Zasypeme cukrem, zalijeme vínem a vyrestujeme téměř do sucha. Nakonec přidáme rajčatový protlak a šípky. Ve studeném vývaru rozmícháme mouku, přidáme do směsi a provaříme. Táhneme při 98 stupních minimálně hodinu, až je maso měkké. Rakytník do směsi přidáváme až nakonec, jen ho zamícháme v omáčce.

Postup cereální knedlík/muffin: Oba druhy rýže a quinou si uvaříme. Každou surovinu uvaříme zvlášť a necháme vychladnout. Rýže a quinou dobře promícháme, poté do směsi zamícháme další ingredience - vajíčko, nasekanou petrželku a dle chuti sůl. Vzniklou směs plníme do formy na muffiny. Pečeme na cca 140 stupňů 15 minut.