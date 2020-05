Vypěstujte si vlastní sladkou mrkev. Poradíme, co je nejdůležitější udělat

Nejuniverzálnější svým využitím je z kořenových zelenin mrkev. Vybíráme osivo dle ranosti, doby vegetace a doby výsevu, dle různých typů tvaru kořene, dle barev. Novinkou jsou fialové, bílé a červené mrkve. Původní mrkev byla žlutá, ta se dnes používá jako krmná. Oranžová barva znamená více betakarotenu. Jak na to?

Karotka má kulatější kořeny. Dle tvaru kořene se mrkve dělí na typy Chantenay, Nantes, Berlikum, Flakee a Parisian. Každý z těchto typů má své odrůdy. Mrkev sejeme nejlépe do záhonu jedoucího ve 2. trati. Potřebuje hlubokou kyprou humózní půdu. Není vhodná pro záhony s čerstvým hnojem a nerozloženými zbytky, jinak kořeny napadají larvy a červi. Nehodí se proto první roky do vyvýšených kompostujících se záhonů. Pokud nemáte na vybranou, volte do nich krátké rané kulatokořenné odrůdy.



Ideální pro pořádné mrkve je záhon hlubinně prokypřený, s původní půdou promíchanou s kompostem. Dělá jí dobře přihnojení dřevěným popelem (draslík).

Semena mrkve klíčí dlouho, 3–4 týdny, pro vyznačení výsevu mrkve se používá příměs ředkviček a/nebo kopru. Řádky cca 20 cm od sebe, vyjednotit v řádcích po vzejití na 3–5 cm. Nebo lze sít plošně a také pak vyjednotit. Roste-li moc hustě, vypěstujeme tenké nitky. Slabá „průsvitná až průhledná“ vrstva mulče drží konstantnější vlhkost půdy pro dobré klíčení. Hrubší mulč semena po vyklíčení neprorostou. Půdu stačí proti plevelu a vysychání zamulčovat až kolem větších rostlinek.

Mrkev klíčí i roste mnohem déle než třeba ředkvičky. Abychom ji měli co nejdříve, začínáme se setím ve skleníku. První mrkve z březnových výsevů ve skleníku můžeme sklízet už v květnu. Musíme vybrat rané odrůdy. „Raná“ znamená, že má krátkou vegetační dobu do sklizně. Například kulatá raná odrůda Pariser Markt je velmi vhodná nebo sejeme pestrou paletu raných odrůd klasického tvaru. Dokud jich nevyzkoušíme víc, nevíme, která odrůda je pro naše účely nejlepší. A tato zkušenost nebývá univerzálně platná pro každého, podmínky se vždy liší.

Z březnových výsevů venku sklízíme nejdříve v červnu. Mrkev se vyplatí vysévat každých čtrnáct dní, pokud chceme mít kontinuální sklizeň. Jen s pozdními odrůdami na skladování neotálíme, do dubna by měly být vyseté, jinak nemusí do podzimu pořádně narůst. Potřebujeme skladovat velké mrkve, které déle vydrží. Některé odrůdy preferují teplo při klíčení, například červenofialová ,Purple Haze‘, takže je nevyséváme dříve než v červnu. Když jsme ji seli dříve, nachladla, měla šok a při prvních vedrech šla často do květu. Je raná, takže roste rychle, podzimní chlad už jí nevadí.

Mrkev v klidu přežívá na dobře zamulčovaném záhonu až do jara, když tam nemáme myši. Je běžné na jaře při odkrývání mulče objevit přehlédnuté mrkve z podzimu. Byly to ty malé, které nedorostly loni do sklizňové velikosti nebo kterým jsme nechtěně utrhli nať a kořen zůstal.

Přes zimu se trochu zvětšily. Jaká to radost z březnové sklizně! A co takzvaní škůdci? Pochmurnatce mrkvové, která způsobuje ošklivé nahnilé kořeny, se někdy dá vyhnout výsevem velmi časně (březen) nebo velmi pozdě (červen), což se míjí s dobou kladení jejích vajíček. Odpuzuje ji i vedle rostoucí cibule nebo pórek. Také pomáhá důsledné střídání plodin, ty samé nebo příbuzné druhy nedávat na stejný záhon dříve než po 3–5 letech.

Celková biodiverzita na záhonech i v okolí hraje velkou roli. My v našem velmi zdravém ekosystémku záhonoviště s těmito „škůdci“ problémy několik posledních let už nemáme. Mrkev je dvouletka. Pokud ji chceme semenařit, musíme zralé nejlepší mrkve sklidit a další rok na jaře zase vysadit na záhon. Vykvetou, ohlídáme si opylení stejnou odrůdou mezi sebou a pak se dočkáme semen. Pokud nám nějaké mrkve vykvetou už v prvním roce, semínka z nich nesbíráme! Říká se jim vyběhlice, netvoří pořádný kořen, zlikvidujeme je. Je to jen nouzové opatření přírody pro zachování druhu, kdyby ostatní nepřežily.