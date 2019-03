Dát život je důležitější než jizvy, tvrdí matky. V kampani ukazují svá těla po porodu

PRAHA Kampaň, která na svých snímcích zobrazuje ženy po porodu doslova obletěla internet. Reklama se snaží poukázat na často opomíjená témata jako je těhotenství a fyzická změna těla po porodu. Snímky zaplavily i londýnské stanice metra.

Kampaň společnosti Mothercare obsahuje deset fotografií žen, které drží své děti v náručích a na sobě mají pouze černé spodní prádlo. „Na snímcích jsou vidět zjizvená těla, strie a další fyzické změny, které žena po porodu prodělá. Chceme, aby lidé viděli i druhou stranu těhotenství a mateřství,“ píší pořadatelé na svých stránkách.



Reklamní snímky se ukázaly ve více než 30 stanicích londýnského metra, hojně se také sdílejí na sociálních sítích, především na Instagramu. Díky této kampani řada mladých matek posílá organizátorům své fotky na Instagram a děkovala jim, že se někdo tomuto tématu věnuje.



„Chtěli jsme ukázat, že ženy jsou odlišné a není pouze jeden typ krásy, kterou vidíme v reklamách,“ popisují pořadatelé, kteří se s kampaní přihlásili do soutěže The Women We See, jež se snaží bořit stereotypy dnešní společnosti.

Bez retušování

„Když jsem byla oslovena, zda se chci na kampani podílet, tak jsem se bála a styděla jsem se za své nové tělo. Nakonec jsem ale dospěla k závěru, že se musím naučit přijmout své nové já,“ řekla Tesha, účastnice kampaně. „Stryje a další jizvy mi ukazují, že bez nich bych neměla svého syna,“ uzavírá Tesha.

Jako další se CNN svěřila matka Kesia, která je na snímku zachycena 17 týdnů po porodu. „Vždycky jsem věděla, že mé tělo po porodu bude jiné, avšak jsem tak velkou změnu nečekala,“ řekla Kesia. „Chtěla jsem se zúčastnit, abych lidem a hlavně mladým matkám ukázala, že je normální takhle vypadat. Dát život je mnohem důležitější než jizvy.“ popsala svou motivaci na účasti v kampani Kesia.

Společnost Mothercare pro svou kampaň nalezla ženy prostřednictvím castingu a příspěvků na sociálních sítích, ve kterých vyzývala k účasti novopečených matek. Vybrané maminky pak byly vyfoceny britskou fotografkou Sophií Mayanneovou.

„Chtěla jsem, aby snímky vypadaly autenticky a upřímně,“ popsala svou snahu Mayanneová. Právě Mayanneová v roce 2017 oznámila, že nebude žádné své snímky retušovat nebo jinak vylepšovat. „Je skvělé, že máme reklamu, ve které vidíme upřímný smích a radost,“ říká o spolupráci s Mothercare Mayanneová.