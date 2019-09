Dvaatřicetiletý Ind se vydával za důchodce, aby se dostal do USA. Prozradil ho jeho hlas

Dillí (Indie) Indická policie v sobotu na Mezinárodním letišti Indiry Gándhíové zatkla dvaatřicetiletého muže, který se pokusil dostat na palubu letadla, jež mělo odletět do New Yorku. Vízum do USA muži však nebylo uděleno, proto se do země pokusil dostat pod falešnou identitou - v převleku důchodce. Na letišti se pohyboval na kolečkovém křesle a maskoval se umělými vousy a turbanem. Mužovu pravou identitu pomohl ostraze identifikovat až jeho hlas.

Jay Patel s falešným pasem, podle kterého mu mělo být 81 let, úspěšně absolvoval bezpečnostní i imigrační kontrolu. Odhalila jej až letištní ostraha. „Muž nám byl od první chvíle podezřelý. Jeho hlas neodpovídal věku, který měl uvedený v dokladech,“ uvedl mluvčí indické policie. Mimo šedých vousů prý muž vypadal v obličeji na svůj věk nezvykle mladistvě, především proto, že neměl žádné vrásky. Další podezření v ochrance vyvolal fakt, že přestrojený muž se po celou dobu vyhýbal očnímu kontaktu s letištním personálem a odmítal vstát ze svého invalidního vozíku. „Podle způsobu, jakým seděl ve svém kolečkovém křesle, vypadalo, že je velice starý a pohybově indisponovaný,“ řekl pro CNN komisař indické policie Shrikant Kishore. Kvůli podezřelému vzhledu muže podrobili důkladnější bezpečnostní kontrole, čímž zjistili jeho pravou identitu. Po zadržení se muž policii okamžitě přiznal. Do USA chtěl odjet kvůli práci, kterou v zemi má. Nebylo mu však uděleno vízum. S odjezdem do Spojených států měli Patelovi pomáhat dva muži, kteří mu opatřili falešné dokumenty a přestrojení. Patel se nyní nachází ve vazbě, po jeho komplicích policie pátrá.