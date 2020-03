Jak Kim nakupuje v Rusku bílé koně: Severokorejci dovezli v letech 2010 až 2019 přes 100 koní za 14 milionů

Moskva Během chladného dubnového rána v roce 2019 přijeli bez ohlášení čtyři Severokorejci do hřebčína Verona v elitní moskevské čtvrti Rubljovka, aby tu vybrali dokonalého bílého velšského poníka pro syna jejich nejvyššího vůdce Kim Čong-una. Rozhodli se pro Sansu, výjimečnou tříletou klisnu, která sbírala ceny po celém Rusku, napsal list The Moscow Times.

„Jeden z mužů, žokej, se šel projet, a hned uzavřeli obchod. Říkal, že je to zlatíčko,“ řekla listu ředitelka Verony Marija Muravejniková během rozhovoru ve své kanceláři plné medailí a sošek koní.



O několik měsíců později stejná skupina mužů navštívila sousední moskevské stáje Stud Farm No. 1, které založil první sovětský vůdce Vladimir Iljič Lenin a které proslavilo ruské plemeno Orlovský klusák, jež koncem 18. století vyšlechtil ruský aristokrat Alexej Orlov. Za jeden a půl milionu rublů (asi 545.000 korun) tu koupili dva bílé koně jménem Družba a Dubrovnik.

Rusko podporuje sankce Rady bezpečnosti OSN uvalené na Severní Koreu, ale vývoz koní a dalších zvířat není zakázaný.

Čchollima - mytický okřídlený kůň

Koně mají v severokorejské mytologii a politické kultuře značnou symbolickou moc, která je odvozená od Čchollimy - mytického okřídleného koně, kterého zpodobňuje bezpočet soch v severokorejských městech a objevil se také na místní měně a poštovních známkách.

V loňském roce upoutala Kimova láska ke koním celosvětovou pozornost, když severokorejský vůdce dvakrát vyjel na bílém hřebci na posvátnou horu Pektu, což podle expertů mělo značný symbolický význam.

Kim Čong-un na hoře Paektu, která je dle mnohých Severokorejců posvátná.

Marija Andrejevová, ředitelka moskevské koňské logistické agentury Gandicap řekla, že okamžitě poznala onoho koně jako jednoho Orlovského klusáka, kterého pomáhala letecky přepravit do KLDR v roce 2015.

Podle v Nizozemsku žijícího odborníka na severokorejskou historii Caspera van der Veena si Kim Čong-un jízdou na bílém koni pěstuje spojení se svým dědem Kim Ir-senem, zakladatelem Severní Koreje, který má v zemi téměř zbožštělou pověst. „Kim Ir-sen ve svých pamětech popsal čistě bílého koně jako svého věrného spojence a přítele během korejské revoluce,“ řekl van der Veen.

Podle ruského chovatele koní Igora Gerštanského, který dlouhá desetiletí působí ve stájích Stud Farm No. 1 jako šéf prodeje, se během tří let jejich spolupráce s KLDR značně zvýšila a od roku 2017 farma do této země prodala šest Orlovského klusáků.

12 koní či poníků za 1,7 milionu korun

Podle celních údajů, o kterých informoval jihokorejský server NK News, Rusko jen v roce 2019 vyvezlo do Severní Koreje 12 koní a poníků v hodnotě převyšující v přepočtu 1,7 milionu korun.

Tyto obchody byly uzavřeny koncem října 2019 a zorganizovala je Andrejevová. Listu The Moscow Times řekla, že ji oslovilo severokorejské velvyslanectví, aby zkoordinovala prodej koní ze soukromých i státních stájí. „Jakmile byly všechny doklady připravené, najala jsem pro koně letadlo, aby je přepravilo přímo z moskevského letiště Šeremeťjevo do Pchjongjangu.“

Dodala, že severokorejští zástupci vynaložili během posledních let spoustu času peněz na cestování po celém Rusku a hledáním „nejlepších bílých koní“, jaké mohli najít. Podle ruských celních údajů dovezla Severní Korea - jedna z nejchudších zemí na světě - v letech 2010 až 2019 celkem 138 koní v přepočtu za více než 13,5 milionu korun.

„Kvůli této konkrétní koupi navštívili šest různých stájí,“ dodala Andrejevová s tím, že Severokorejci jsou „nároční zákazníci“, protože si „dělají vlastní průzkum“.

Experti uvádějí, že tito koně slouží nejen k propagandistickým účelům, ale také jako dar pro loajální členy Kimova vnitřního kruhu. Jak se země ocitá v čím dál tím větší mezinárodní izolaci, je těžké sehnat dary v podobě luxusního západního zboží. A ruští plnokrevníci mohou sloužit jako náhrada.

Gerštanskij říká, že mu obnovený zájem o Orlovského klusáky lichotí. „Moji koně vypadali na fotografiích, co jsem viděl ze Severní Koreje, zdraví, a to je všechno, na čem mi záleží. Jestli je používají k propagandě, tak to znamená, že vypadají dobře, ne?“