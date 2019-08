Ještěd bude den bez proudu. Provozovatelům vadí, že odstávka je v hlavní turistické sezoně

LIBEREC Ještěd v Liberci bude ve středu 28. srpna bez proudu kvůli plánované odstávce. Nebude proto celý den jezdit kabinová lanovka a uzavřená bude restaurace na vrcholu kopce. Provozovatelům vadí, že odstávku provádí firma ČEZ Distribuce v hlavní turistické sezoně. Podle mluvčí firmy Soni Holingerové ale nelze vyhovět všem.

„Jako energetici asi více než jiní chápeme potíže, které zákazníkům v důsledku přerušení dodávky elektřiny vznikají. Ohlížíme se při plánech i na očekávané akce v regionu, jako jsou slavnosti, poutě. Ale vyjít vstříc všem nejde,“ sdělila Holingerová. Podle ní se ČEZ snaží vždy plánovat odstávky tak, aby se časy co nejvíce zkracovaly. „A zároveň se provádělo co nejvíce činností na distribučním zařízení, aby nedocházelo k opětovným odstávkám ve stejné lokalitě,“ dodala.



‚Důvodem je investiční akce‘

Přednostu lanovky Vladimíra Štěpána mrzí, že energetici odstávku nenaplánovali alespoň o týden později, kdy už bude po letních prázdninách. „Je to v plné sezoně, kdy denně míváme 3000 přepravených lidí. Když by to udělali o týden později, tak ta frekvence lidí bude poloviční,“ uvedl.



Za špatně načasovanou považuje odstávku i provozovatel horského hotelu na Ještědu Petr Šmaus. „Není to dobrá zpráva, že je to v hlavní sezoně. Zavřená bude restaurace a vysvětlit to budeme muset i ubytovaným hostům,“ uvedl. Když bude přát počasí, v provozu by měl být alespoň bufet Rohanka. Vysílače Českých Radiokomunikací se výpadek elektřiny nedotkne, mají pro něj záložní generátor.

Odstávka pro Horní Hanychov, kam Ještěd patří, bude ve středu od 07:00 maximálně do 17:00. „Důvodem je plánovaná investiční akce, která zajistí zkvalitnění dodávek a spolehlivosti elektřin do této lokality a pro Ještěd. Konkrétně zde budeme doplňovat a zapojovat kabely vedení vysokého napětí v kobkách, dále dojde k doplnění snímačů proudu, provedeme kontrolu zapojení stávajících kabelů a v neposlední řadě instalujeme a zprovozníme dálkové ovládání a bude také provedena funkční zkouška tohoto dálkového ovládání,“ uvedla Holingerová. Dálkové ovládání podle ní zkrátí čas v případě obnovování dodávek elektřiny po poruchách.