OBRAZEM: Prohlédněte si, jak by v budoucnu mohl vypadat opravený Ještěd

LIBEREC Nový zimní vstup s kovovou zástěnou jako ochrana před větrem, výtah do všech pater, nový foyer, jiné zasklení ochozu, kiosek ve tvaru koule či terasa na horní stanici lanovky s výhledem na Liberec. I to obsahuje po třech letech dokončená architektonická studie kompletní obnovy horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci.

Rekonstrukce unikátní národní památky začne nejdřív za tři až pět let, náklady se stále odhadují. Spodní hranice bude 500 milionů korun a výše, odhadl před novináři spoluautor studie Jiří Krejčík.



Hotel a vysílač Ještěd lidé v anketě zvolili českou stavbou 20. století. Liberecký kraj usiluje o jeho zapsání na seznam památek UNESCO. Oceňovaná stavba má tvar rotačního hyperboloidu, který plynule navazuje na linii hory. Už zdálky viditelná stavba, jež se záhy stala neodmyslitelným symbolem Liberecka, byla slavnostně otevřena v září 1973.



Navenek by podle Krejčíka návštěvník ani po skončení rekonstrukce neměl příliš zaznamenat, že se nějaká prováděla. „Změny budou se odehrávat tam, kam návštěvník nepřijde, v neveřejných prostorách, zejména technologických částech. A v prostorách pro veřejnost se zase vrátíme do 70. let, protože chceme pietně zrekonstruovat interiér a navrátit podobu takovou, jaká byla při otevření,“ uvedl Krejčík.

Vlastníkem hotelu a vysílače jsou od roku 2000 České Radiokomunikace, které Ještěd získaly za 85 milionů korun. Investovat musí do stavebních i technologických částí, největší problémy jsou se vzduchotechnikou a opláštěním.