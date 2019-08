Kdo dává muži víc potěšení? V nalezené středověké básni se spolu hádají žena s vagínou

VÍDEŇ V klášteře v Dolním Rakousku učinili historici unikátní nález. Šlo o úryvek z básně „Monolog vagíny“, díky kterému přišli odborníci na to, že je tato sbírka ještě o dvě stě let starší, než se původně myslelo. Středověká báseň je o tom, jak spolu ve verších rozpráví žena a její vagína o tom, kdo z nich poskytuje muži větší potěšení.

Historici a odborníci na středověk jsou nalezeným úryvkem více než nadšeni. Podle nich by totiž mohl pomoci přepsat to, co zatím víme o sexualitě ve středověku. Úzký proužek textu nalezli v barokním klášteře Melk na břehu Dunaje v Dolním Rakousku, informoval The Guardian.

Jednat by se mělo o součást většího celku, svazku Der Rosendorn (Trn růže). Nyní se díky nálezu předpokládá, že byla tato báseň možná napsána o dvě století dříve, než se dosud myslelo. To by znamenalo zhruba přelom 13. a 14. století. Dvě známé části toho většího celku se jmenují Drážďanský kodex a Kodex města Karlsruhe. Ty jsou dnes považovány za jedny z vůbec prvních erotických básní historie.

V básni rozpráví mladá panna (junkfrouwe) ve volně plynoucím a často vtipném dialogu se svou mluvící vagínou (fud). Baví se spolu o tom, která z nich má pro muže větší hodnotu a skýtá větší potěšení. Dívka tvrdí, že je to její vzhled, který mužům učaruje, zatímco vagína pannu přesvědčuje, že jen a jen ona může poskytnout to pravé potěšení.

Obě se tak rozhodnou se rozdělit, avšak zjistí, že jsou bez sebe velice nešťastné. V závěru přijdou na to, že nejlépe se jim daří, pokud jsou spolu, protože člověk a jeho sexualita jsou prostě a jednoduše nerozdělitelní. Nikdo zatím neví, kdo báseň napsal ani jestli to byla žena či muž.

Úryvek objevila Christine Glassnerová z Institutu pro výzkum středověku z Rakouské akademie věd. Podle ní se zcela jistě může zdát báseň na první pohled absurdní, skrývá se v ní vlastně velice moudré poučení. „Je to ve skrze velice chytrý příběh, který poukazuje na fakt, že člověka nelze oddělit od jeho sexuality,“ řekla Glassnerová pro rakouská média.



Nalezený proužek textu o rozměrech 22 x 1,5 centimetru použili zřejmě mniši k převázání latinsky psaných náboženských textů, což byla běžná ve středověku praktik. Běžně se totiž materiály recyklovaly pro další použití. Není žádný důkaz pro to, že by věřící schválně dílo zničili kvůli jeho sexuálnímu obsahu. Jako součást eposu sbírky Der Rosendorn identifikoval nalezený úryvek germanista Nathanael Busch ze Univerzity ve městě Siegen ze spolkové republiky Severní Porýní-Vestfálsko. Tomu se podařilo rozšifrovat několik viditelných slov.