Chemik entomologem. Jiří Stavinoha z Kroměříže sbírá brouky již 70 let, začal v devíti

Kroměříž Část své bohaté sbírky představil o víkendu na kroměřížském výstavišti entomolog Jiří Stavinoha z Kroměříže. Lidé si mohli prohlédnout exotické brouky, například největší brouky Afriky či Asie velké kolem deseti centimetrů. Sběru brouků se Stavinoha věnuje 70 let, začal v devíti letech.

„Pocházím z Chropyně, byl tam jeden pán, který sbíral motýly, moc se mi to líbilo. Začal jsem k němu chodit, dal mi první špendlíky a ukázal mi, jak se to dělá,“ uvedl Stavinoha, který motýly sbíral asi 30 let. „Minulý rok jsem dal 53 krabic motýlů do kroměřížského muzea,“ uvedl. Se sběrem brouků začal záhy po motýlech a stále v něm pokračuje.

„Bohužel jsem žil v době, kdy nebylo možné cestovat daleko, a dnes jsem již starý. Ale mám nádherné zážitky, kdy jsem byl třikrát na expedici na Kavkaze. Jinak to byly běžné sběry, Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, kousek Rakouska,“ uvedl Stavinoha, pro kterého je entomologie celoživotním koníčkem, profesí je chemik.

Nezapomenutelné zážitky má zejména z Kavkazu, odkud si přivezl například střevlíky. „Mají kolem pěti centimetrů a jsou překrásně modří. Dovezl jsem si jen dva, to mi úplně stačí. Dovezl jsem si i tesaříky, což je moje největší záliba,“ uvedl Stavinoha, kterého na Kavkaze pozvali na oslavy tamní stařešinové. „Mám i zábavný zážitek, když jsem sadil pasti na střevlíky, pozorovali mě dva kluci. Ukázal jsem jim, že když mi chytnou takové brouky, dám jim žvýkačky. Přijel jsem za týden, čekala mě půl vesnice, všechny děti měly zavařovací sklenice plné světlušek, nic jiného. Tak jsem jim dal žvýkačky a odjel,“ uvedl Stavinoha. Při své práci sleduje také změnu životního prostředí a jak hmyzu ubývá kvůli postřikům či zemědělské technice.

Svou sbírku doplňoval také o kusy, které mu přivezli přátelé cestovatelé, některé brouky získal výměnou či odkupem. Stále je však aktivně sbírá. „Mám velkou výhodu, mám za přítele jednoho mladého chlapce, který studuje druhý ročník medicíny a je zapálený do broučků, tak mu předávám zkušenosti,“ uvedl Stavinoha. V hobby jej podporuje i manželka. „Vždy jsem si bral na dovolenou věci s sebou. I teď se mnou manželka jezdí, bereme to jako vycházky do přírody,“ uvedl Stavinoha.

Na výstavišti se o víkendu konala výstava Myslivost a příroda. K vidění byly stovky trofejí, nechyběly přednášky odborníků, jarní svod psů loveckých plemen, sokolníci, burza mysliveckých a rybářských potřeb či soutěž o nejlepší zvěřinový guláš.