Kvůli Kimově limuzíně museli ve Vladivostoku přestavět vjezd do nádraží

VLADIVOSTOK (Rusko) Vladivostočtí silničáři museli upravit vjezd do budovy místního nádraží, aby se do něj vešla velká limuzína připravená pro severokorejského vůdce Kim Čong-una. O přípravách na první setkání Kima s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které je naplánované na čtvrtek, v úterý informovala agentura Interfax. Jediný automobilový vjezd do nádraží byl prý příliš klikatý a strmý.d

Kim Čong-un má do metropole ruského Dálného východu přicestovat svým obrněným vlakem ve středu, uvedl Interfax. Jeho reprezentační automobil dopravil do Vladivostoku už v úterý nákladní letoun Il-76. Vůz zatím parkuje v areálu Dálněvýchodní federální univerzity na ostrově Russkij, kde se má summit uskutečnit.



Kimova sestra Kim Jo-čong je ve Vladivostoku od pondělí, hlásí místní média. Do ruského města dorazila z Pchjongjangu letecky. Už minulý týden přijel do Vladivostoku Kim Čang-son, šéf kanceláře severokorejského vůdce, jenž bývá pověřován organizací Kimových zahraničních cest. Vůdcova sestra má na jeho práci dohlédnout.

Zatím poslední rusko-severokorejský summit se uskutečnil v roce 2011, kdy se tehdejší severokorejský vůdce Kim Čong-il v sibiřském Ulan-Ude setkal s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem.