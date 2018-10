Libanonskou metropolí projel obří nafukovací tank s hlavou Trumpa

Bejrút Umělec, který si říká Saint Hoax, ukázal v libanonské metropoli Bejrútu své nejnovější dílo. Ulicemi projel obří nafukovací tank s hlavou amerického prezidenta Donalda Trumpa s několikametrovým nosem v podobě hlavně. Cílem bylo prý najít umělecké vyjádření pro hranici mezi zábavou a děsem, tak jak to podle autora odpovídá Trumpově osobnosti.

Na Trumpa „lze někdy hledět jako na zábavu, ale on zároveň vystavil mnoho menšin obavám z nejisté budoucnosti“, napsal o své kreaci autor, který je zřejmě Syřan a vyhýbá se osobnímu kontaktu s novináři. Mohutný Trump na tanku je podle umělce impozantní a zároveň křehký „podobně jako balón, který je na pokraji splasknutí“. Autor to uvedl v písemných odpovědích na otázky listu The National, který vychází ve Spojených arabských emirátech.



Nafukovací tank vezený na nákladní plošině vzbuzoval v bejrútském provozu značnou pozornost a byl upoutávkou na výstavu, již Saint Hoax od příštího čtvrtka pořádá v objektu vybombardovaného kina poblíž bejrútského centra. K vidění budou kromě Trumpa také surrealistická plátna s portréty známých osobností jako Freddie Mercury, princezna Diana, královna Alžběta II. nebo Michael Jackson.



Autor odpovídá nejasně na otázky své identity, The National ho označuje za Syřana. Má za sebou několik projektů a v některých byl tématem rovněž Trump. Když budoucí prezident v roce 2015 prohlásil, že pokud zvítězí ve volbách, pošle syrské uprchlíky zpět do jejich země, vytvořil Saint Hoax nafukovací panenky s Trumpovou podobou. Výtěžek z jejich prodeje byl použit pro agenturu OSN, která poskytuje pomoc syrským uprchlíkům.