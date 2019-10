V Madridu chtějí hubit papoušky mniší, ochránci zvířat prostestují

MADRID Madridská radnice vyvolala v těchto dnech žhavou debatu záměrem vyhubit v městských parcích na 12 tisíc mníšků šedých - papoušků, kteří podle radních představují riziko pro bezpečnost obyvatel a ohrožují původní druhy ptactva, včetně vrabců.

Na vyhubení zářivě zelenožlutých papoušků, jejichž počet se ve španělské metropoli za poslední tři roky zvýšil zhruba o třetinu, hodlá radnice vynaložit 100 tisíc eur (2,6 milionu korun). Plán, který chce radnice realizovat napřesrok, kritizují ochránci zvířat.



„Dělají velký hluk, znečišťují zaparkovaná auta a každou chvíli hrozí, že jejich hnízdo spadne někomu na hlavu,“ postěžoval si novinářům jeden z obyvatel Madridu na kolonie papoušků mniších, kteří pocházejí z Jižní Ameriky a kteří se v posledních letech stali invazivním druhem i v jiných evropských městech. Jelikož hnízdí v komunitách, jejich hnízda váží v průměru 40 kilogramů, mohou ale být až čtyřikrát těžší.

Invaze mníšků šedých v některých španělských městech má kořeny v 80. a 90. letech minulého století, kdy se tito roztomilí ptáčci stali oblíbeným společníkem v mnoha domácnostech. „Řada z nich pak ale skončila v parcích, když se jich majitelé nabažili, nebo když zkrátka uletěli,“ vysvětlil místní ornitolog španělskému deníku El País.

Při prvním sčítání těchto exotických ptáků v parcích španělských měst v roce 2015 jich dobrovolníci napočítali na 20.000, z toho nejvíce v Madridu, Barceloně či Málaze. Pod kontrolu se jejich množství podařilo dostat před několika lety v Zaragoze, kde se úřady po selhání různých metod nakonec rozhodly mníšky střílet.

Ničení vajíček a chytání do sítí

Madridská radnice by ráda snížila počet mníšků šedých alespoň na 600 jedinců, ideální by ale podle nich byl „nulový stav“. Ochránci zvířat z politické strany PACMA radnici kritizují proto, že se podle nich chystá papoušky zabíjet plynem nebo jedem, čímž ptákům způsobí „bolestivou smrt“. Radnice přitom zatím nezveřejnila detaily svého plánu.



Madridský radní pro životní prostředí Francisco Borja minulý týden novinářům řekl, že vyhubení papoušků mniších by se mělo uskutečnit dvěma způsoby - chytáním do sítí a zároveň znehodnocováním jejich vajíček a klamáním samiček. „Vajíčka propíchneme tenkou jehlou, pokud bychom jim je sebrali, zahnízdily by podruhé,“ vysvětlil Borja.