Medvědice opustila okolí Hukvald. Hejtman chce povolení k zásahu i funkční strategii

Ostrava/Beskydy Medvědice, kterou před časem odchytili ochránci přírody a vypustili ji pak s nasazeným monitorovacím obojkem, opustila okolí Hukvald na Frýdecko-Místecku a vrátila se zpět do CHKO Beskydy. Uvedla to mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Úřady ani ochránci přírody nyní neuvažují o případném odchytu či odlovu. Hejtman jen minulý týden podepsal dokument, kterým kraj žádá o zásah, pokud šelma začne přímo ohrožovat lidi.

„V současné chvíli není důvod k odlovu ani k odchytu. Reagovali jsme na to, že se medvěd pohyboval mimo CHKO. Hejtman proto podepsal žádost o udělení výjimky pro případ nutnosti zásahu,“ řekla mluvčí. Dodala, že výjimka by byla využita v případě, že by se zvíře začalo pohybovat v obydlených oblastech a ohrožovalo lidi. Podle zástupců kraje jsou Beskydy pro medvěda přirozeným prostředím. „Medvěd je přísně chráněný. Turisté se podle toho musejí v horách chovat. Případné škody jsou chovatelům kompenzovány,“ řekla Birklenová.



Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) už dříve uvedl, že není potřeba vyvolávat paniku, jistá opatrnost je ale na místě. „Pokud lidé vědí, že setkání s touto šelmou někde hrozí, musí být obezřetní. Jsme v úzkém kontaktu s expertem z Mendelovy univerzity, se kterým spolupracuje i Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je to odborník na medvědovité šelmy, který všechny dostupné informace i výstupy z monitorovacího obojku vyhodnocuje a v případě potřeby je schopen zasáhnout,“ uvedl hejtman.

V úterý navíc požádal ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) o koncepční řešení výskytu chráněné šelmy. Na rozdíl od sousedních států nemá podle něj Česká republika jasný a funkční systém, jak v podobných situacích postupovat. „Jsme jediným místem v republice, kde se medvěd vyskytuje. Musíme najít strategii, jak tuto šelmu chránit a zároveň zajistit její bezpečnou koexistenci s lidmi,“ uvedl hejtman. Podle něj se nyní v případě výskytu medvěda musí postupovat spíše impulzivně.



Je ale nutné počítat se vším. „Je to šelma a musíme být maximálně opatrní a dbát na bezpečnost našich obyvatel i návštěvníků kraje. Považuji proto za nezbytné vytvoření odborné pracovní skupiny, případně zásahového týmu. O to jsem i pana ministra požádal,“ uvedl hejtman.



Medvědice se už několik týdnů pohybovala především v Beskydech kolem Lysé hory. Váží 106 kilogramů a měří 87 centimetrů. Ochránci přírody ji dříve odchytili proto, aby jí mohli nasadit obojek, díky kterému mají přehled o jejím pohybu.