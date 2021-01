Miliardy cikád znovu zaplaví východ Spojených států. Jsou neškodné, ale hlasité jako motorka

Washington/Calgary (Kanada) Východ Spojených států letos znovu čeká invaze cikád, které na jaře po 17 letech vylezou ze svých podzemních úkrytů, aby se spářily a nakladly vajíčka. Celkem se podle entomologů objeví několik miliard jedinců tohoto hmyzu, který je v podstatě neškodný, třením křídel však vydává zvuk o hlasitosti až 100 decibelů, tedy zhruba jako motorka či motorová pila.

Naposledy cikády zaplavily 15 amerických států včetně New Yorku v roce 2004. Cikáda sedmnáctiletá (Magicicada septendecim) je druh cikády, která žije výhradně v USA a Kanadě. Její životní cyklus se řídí pravidelnou periodicitou, která trvá 17 let. Téměř celý život tráví hmyz v podzemí a prochází několika stadii vývoje larev, z nichž se nakonec po letech vylíhne dospělý jedinec. V této podobě stráví jen několik týdnů a pak uhyne.

„V parcích, lesích a městech jich budou miliony a budou úplně všude,“ citoval list The Guardian entomologa Michiganské univerzity Garyho Parsonse. Takové množství hmyzu s jasně červenýma očima a průsvitnými křídly bude podle něj pro lidi obtěžující, ale žádné větší nebezpečí nehrozí. Jen domácí zvířata jako třeba psi, která cikády žerou, mohou mít při nestřídmé konzumaci potíže s trávením.

„Na konci května a v červnu to nejspíš bude hodně hlasité - pokud tedy budete v oblastech, kde jich (cikád) budou stovky tisíc nebo dokonce miliony,“ řekl deníku USA Today entomolog Howard Russell. Podle něj cikády stejně jako v roce 2004 zavalí státy u východního pobřeží USA - Delaware, Georgii, Illinois, Indianu, Kentucky, Maryland, Michigan, Severní Karolínu, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvánii, Tennessee, Virginii, Západní Virginii a hlavní město Washington.