Ruský umělec přetvořil babu Jagu do podoby lega

MOSKVA Panenka Barbie a její růžový snový dům v Malibu se nemůže rovnat postavě baby Jagy; nejpopulárnější východoevropské pohádkové ježibaby, která je stejně tak obávaná, jako je milovaná. Takže proč neproměnit slovanskou lidovou postavu v dětskou hračku? Petrohradský umělec Arťom Bizjajev právě to udělal a přihlásil hrací sadu s motivem baby Jagy do soutěže Lego Ideas, napsal server The Moscow Times.

Zatímco baba Jaga je asi nejvíce známá pro své pojídání dětí, tu a tam rovněž pomůže dalším slovanským lidovým postavám, které zabloudí do jejího lesa. Ale jen občas. Bizjajevův návrh lega tak zahrnuje kromě postavy baby Jagy také její souputníky Vasilisu Překrásnou, kocoura Bajuna, žábu Vovu - a nemůže samozřejmě chybět její chaloupka na kuřích nožkách. Umělec chaloupku rovněž vybavil všemi doplňky, které starobylá ježibaba z lesa může potřebovat - od nádobí a talířů až po obří hmoždíř, jenž ve volném čase používá k létání. Bizjajevův nápad měl v pátek 10 000 hlasů potřebných k tomu, aby se herní souprava prodávala komerčně - takže v budoucnu lze očekávat tuto klasickou ruskou pohádkovou postavu v regálech obchodů.