Na české adepty se zapomnělo? Po sesazení Ferdinanda řešili stavové rébus, kdo obsadí královský trůn

Praha Svatováclavská koruna z vůle stavů v létě roku 1619 osiřela. Kdo však se měl stát kandidátem na uprázdněný český královský trůn? Rozhodovalo se tu mezi kandidaturou saskou a falckou – mohlo by se patrně říci mezi kandidaturou luteránskou a kalvínskou.

V Drážďanech vládl od roku 1611 Jan Jiří Saský, který měl raději svůj klid a víno a nehodlal se dostat do křížku s Habsburky. Když posléze zjistil, že by mohl na „české při“ vydělat, stal se spojencem mocného panovnického rodu Habsburků a za svou loajalitu získal posléze Horní a Dolní Lužici. Saský kurfiřt odmítal všechny snahy a nabídky českých luteránů. Po jistý čas zastával neutrální stanovisko. Otázkou ale může být, nakolik to myslel opravdu vážně.