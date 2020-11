Na výstavu do londýnské galerie může člověk za sebe vyslat robota

Na výstavu Philipa Colberta v londýnské galerii Saatchi může člověk místo sebe vyslat robota, což je myšlenka, kterou organizátorům vnuklo koronavirové omezení pohybu. Na výstavě koncipované tak, aby fungovala naživo i v digitální verzi, mají ve svébytném Colbertově popartovém světě bok po boku bloumat lidé a stroje, napsala agentura Reuters.

Výstava s názvem Lobsteropolis představí díla zobrazující umělcova komiksového humra, který je středobodem jeho malířské i sochařské tvorby. Těm, kdo se nemohou zúčastnit osobně, jsou k dispozici roboti na dálkové ovládání a na kolečkách, kteří snímají prostor díky kameře umístěné na obrazovce tabletu. Virtuální návštěvníci se tak mohou libovolně pohybovat po galerii a objektivem si přibližovat Colbertova díla zkoumající konzumní společnost, současnou kulturu a dějiny.



Umění v době pandemie

„Chtěl jsem, aby na vernisáži byli teleprezenční roboti jako téměř vědeckofantastická vize možné budoucnosti, v níž máme k dispozici robota, který se místo nás vydává do světa, zatímco my můžeme zůstat doma a v bezpečí,“ řekl Colbert agentuře Reuters. „Cítil jsem, že to není jen způsob, jak výstavu lépe zpřístupnit, ale i možnost vytvořit fantastickou vizi budoucnosti,“ vysvětlil umělec.



Díky robotovi se Colbertovy výstavy zúčastnil z pohodlí svého domova v Monaku například dražebník a sběratel Simon de Pury. „Je to výborný způsob, jak být při prezentaci aukce nebo na vernisáži. Můžete se dostat blíž k dílu, podívat se na něj zblízka, zdálky a získat představu o jeho proporcích, takže je to super způsob, jak se dívat na umění,“ tvrdí sběratel.