Nechte si doma naklíčit pecku avokáda či bukvici. Bude to bavit i děti

Přinesli jste si z procházky žaludy nebo bukvice? Zkuste je nechat vyklíčit, v klíčící misce můžete s dětmi podrobně pozorovat celý proces. Jak na to, radí Lenka Hrubá ze Zahrady na niti.

Žaludy nebo bukvice namočte na 48 hodin do vody. Poté je zabalte do vlhkého ubrousku, vložte do mikrotenového sáčku a nechte v lednici, dokud nevyklíčí. To může trvat v rozmezí od 2 dnů až do týdne. „Až naklíčí, vložte je do klíčící do misky a tu umístěte na sklenici s vodou. Kořínek opatrně protáhněte otvorem v misce a pozorujte jak se semeno probouzí k životu. Až semínko vyklíčí, můžete rostlinu přesadit do hlíny nebo ponechat ve vodě. Přibližně jednou za týden vyměňte ve sklenici vodu,“ radí Lenka Hrubá.

„Pozorovat semínko, jak se postupně probouzí k životu, zapouští kořínky a raší, je příjemně uklidňující činnost. Na rostlinky, které jste vypěstovali úplně sami, navíc můžete být patřičně pyšní. Skoro jako rodiče na šikovné ratolesti. Pomůže vám klíčící miska, kterou kromě semínek můžete využít také ke kořenění řízků vašich pokojovek nebo klíčení cibulovin,“ říká zahradnice.

Vypěstovat avokádový stromek z pecky je vcelku jednoduché a zvládne to i úplý začátečník v pěstování. Nejprve je potřeba avokádovou pecku zbavit hnědé slupky. „Opatrně ji nožem nařízněte a potom ji jednoduše oloupejte,“ radí Hrubá.

Holou pecku můžete začít klíčit. Avokádová pecka by neměla být ponořená ve vodě celá, stačí ji do vody zapustit pouze z poloviny či třetiny, špičkou dolů. K tomu vám výborně poslouží klíčící váza nebo klíčící miska. Vyměňujte vodu jednou týdně. „A buďte trpěliví, než pecka pukne, může trvat klidně i několik týdnů,“ varuje odbornice.