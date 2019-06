Obliba ledu roste. Populární jsou ice kýble i ledové panáky

PRAHA Ledové kostky a tříště se těší stále větší oblibě, jejich prodej podle oslovených výrobců a prodejců roste už několik let. Na párty jsou oblíbené takzvané ice kýble, k novinkám patří ledové kameny a ledové „panáky“.

Led má přitom mnohem širší využití než jen v gastronomii, při vedrech se s ním podle výrobců ochlazuje například beton ve stavebnictví, využívá se při léčebných terapiích nebo i ke koupání. Led si vyrábějí lidé rádi i doma sami, podle internetového srovnávače cen Heureka vzrostl od března zájem o výrobníky ledu o zhruba 300 procent.

Poptávka po ledu je podle spolumajitele firmy Pražská ledárna Jaroslava Řezáče letos větší než loni, kdy v Česku od jara do podzimu panovalo extrémně teplé počasí. „Spotřeba má už několik let vzrůstající tendenci, nezávisle na ročním období. Naučily se s ním pracovat gastronomické provozy, dělají s ním ovocné poháry nebo salátové bary. Loni jsme připravovali led ale i pro stavební firmu, která ho sypala do betonu, aby se ochladil,“ uvedl Řezáč. Jeho firma jako menší výrobce ročně vyprodukuje desítky tun ledu, nejvíce jsou žádané osmigramové ledové kostky.

K těm největším ale patří firma Party led z Chocerad, která ročně vyrobí podle majitele Jana Zacha tisíce tun ledu. „Spotřeba vzrůstá i proto, že léta jsou teplejší. Škála využití je velmi široká. Ve vedrech si ho lidi sypou do bazénů, používá se i ve stájích pro chlazení koňů,“ řekl Zach. V gastronomii se podle něj led využívá častěji v zimě, zatímco v ostatních odvětvích spíše sezónně. V létě podle Zacha roste spotřeba o 300 procent.

Led si drobní spotřebitelé vyrábějí často sami doma, podobné procentuální nárůsty zájmu o výrobníky ledu ale hlásí i srovnávač cen Heureka. „Pro zákazníky je při výběru nejdůležitější cena, nejoblíbenější výrobníky se pohybují průměrně kolem 3000 korun,“ řekla ředitelka nákupního rádce Heureka.cz. Alexandra Čermáková. Zájem mezi spotřebiteli je podle Čermákové i o zmrzlinovače na přípravu klasické zmrzliny, ale také zmrzlinového sorbetu či mraženého jogurtu.

Ledové skleničky

Ledové kostky a tříšť prodávají i velkoobchody Makro, přestože je přímo nevyrábějí. Metro Chef led pochází ze Slovenska, další prodává Makro i od českého výrobce Ice Factory. Letní sezona tvoří podle mluvčí Romany Nýdrle 80 procent celého ročního objemu prodeje ledu. „Letošní novinkou jsou ledové kameny, které jsou několikanásobně tvrdší než klasický led. Tento led velmi pomalu taje a je zcela čirý díky vícestupňové filtraci vody a čtyřdennímu procesu mražení,“ popsala.



Druhou novinkou jsou podle Nýdrle ledové skleničky jako panáky. Nabízí ale také ledové bloky pro výrobu ledových barů či jiných objektů a pro přepravu nákupu i chladící elementy, což jsou zamražené kapsy s vodou, které lze na prodejnách vyměnit. Party led, kostky a tříště, se prodávají ale i v hypermarketech Globus. „Ostatně ledu přijede do Globusu hned celý kamion - díky promo akci, která potrvá celou první polovinu července,“ dodala vedoucí externí komunikace Globus Rita Gabrielová.