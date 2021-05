Jste očkovaní? Snáz se seznámíte. Tinder i Badoo začnou zvýhodňovat vakcinované

Washington Bílý dům se spojil s vývojáři nejpopulárnějších seznamovacích aplikací jako Match, Tinder, Badoo či Bumble ve snaze přimět Američany k naočkování proti covidu-19.

Lidé si na svých profilech v těchto aplikacích budou moci nově nechat zobrazit, zda jsou naočkovaní, a ostatní je podle toho budou moci vyhledávat. Naočkovaní rovněž dostanou dočasně zdarma přístup k některým funkcím, jež dosud aplikace umožňovaly jen platícím uživatelům, napsala agentura Reuters.

„Konečně jsme našli něco, co nás všechny činí více atraktivní: očkování,” vtipkoval během tiskové konference jeden z hlavních Bidenových epidemiologických poradců, Andy Slavitt. Do propagace se zapojí nejpopulárnější aplikace jako Tinder, Badoo, OkCupid nebo Bumble, které mají podle Slavitta potenciál oslovit až 50 milionů Američanů. „Podle údajů aplikace OkCupid mají naočkovaní lidé o 14 procent vyšší šanci se spárovat s jinými uživateli,” uvedl poradce.

Konkrétně Tinder tak například umožní očkovaným uživatelům přidat si na profil nálepky jako „Vakcíny zachraňují životy” či „Očkuji se,” dá jim zdarma přístup k prémiovým funkcím a pomůže najít nejbližší očkovací centrum. Lidé si také budou moci v aplikacích filtrovat neočkované uživatele. Cílem je přimět k očkování zejména mladší populaci a ty, kteří s vakcínou stále váhají. Jak uvádí list The New York Times, nejedná se o oficiální spolupráci vlády s aplikacemi, Bílý dům ale v projektu prý sehrál důležitou roli.

Speciální akce začne v příštích dnech a potrvá až do 4. července, kdy plánuje americký prezident Joe Biden označit pandemii covidu-19 v USA za překonanou. Zavázal se rovněž, že do té doby dostane vakcínu přes 70 procent dospělých obyvatel USA. Nyní je podle statistik The New York Times plně naočkována již více než polovina dospělých v USA. K očkování se nyní v USA můžou registrovat všichni občané od 16 let.



S rostoucím počtem již imunizovaných lidí však postupně klesá tempo očkování. Zatímco v polovině dubna v USA dostalo injekci s vakcínou proti covidu-19 v průměru 3,3 milionu lidí denně, nyní je to necelých 1,9 milionu.

Bidenova administrativa se snaží Američany všemožně k naočkování povzbudit, prezident ve svých vyjádřeních opakovaně občany vyzývá, aby si nechali dát injekci co nejdříve. Bílý dům se již v minulosti spojil s firmami provozujícími alternativní taxislužby Uber a Lyft, jež umožňují například rezervaci termínu k očkování přes svou aplikaci a při splnění určitých podmínek nabízí jízdu k vakcinaci a zpět domů zdarma.

Některé americké státy na očkování lákají loterií. V Marylandu může například člověk po vakcíně vyhrát každý den až 40 tisíc dolarů. V Ohiu pak tamní guvernér nabídl vylosovaným vítězům 1 milion dolarů. Zájem o očkování se ve státě následně zvedl o 28 procent.