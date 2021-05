Cizinci mimo systém: za vakcínu musejí zaplatit nebo jet domů. V Česku se očkování vleče, tvrdí Kanaďan

Praha Část cizinců, kteří pobývají v Česku a platí si komerční zdravotní pojištění, uvízla mimo systém očkování proti covidu. Dosud totiž platí, že vakcínu mohou v ČR dostat jen lidé, kteří mají veřejné zdravotní pojištění – buď české, nebo ze zemí Evropské unie.

Protože je v zájmu republiky, aby chráněno před koronavirem bylo co nejvíc lidí žijících na jejím území, ladí teď ministerstvo zdravotnictví podmínky, jež tento nedostatek odstraní. Hotovo má být do 1. června.



Zatímco Čechům je vakcinace hrazena zdravotními pojišťovnami, mnozí z cizinců si za podání injekce u nás připlatí. Kupříkladu na dvě dávky vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, která pro ně bude vyhrazena, si dle odhadů resortu musejí připravit částku okolo dvou tisíc korun.

„„Takoví cizinci budou očkovány coby samoplátci, zaplatí náklady na očkovací látku a poplatek za výkon,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí resortu zdravotnictví Jana Schillerová. Úřad odhadl, že cena podání jedné dávky by neměla přesáhnout hranici tisíce korun. Může se stát, že stanovené taxy odradí méně movité cizince, což by znamenalo, že se vakcinaci vyhnou.

„Pokud však cizinci, zvlášť v Praze, ze systému očkování vypadnou, nebude zajištěna ochrana populace,“ uvedl v minulém týdnu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Taktéž odborníci uvádějí, že z vakcinace nesmí vypadnout větší skupina lidí, to by totiž přineslo zvýšené riziko pro ostatní, zvlášť s přihlédnutím k faktu, že koronavirus „rád“ mutuje do podob lépe vzdorujícím vakcínám.

,,Raději jsem se nechal oočkovat doma v Chile, kde jsem teď byl navštívit rodinu. Bylo to snazší než tady a rychlejší,” řekl serveru Lidovky.cz Braulio, který žije v Praze několik let. Právě tempo vakcinace v Česku bývá častým terčem stesků cizinců, které Lidovky.cz oslovily.

,,Takřka všichni moji kamarádi u nás doma jsou již naočkovaní. V Česku se vakcinace dost vleče, tak pomalý proces jsem v srdci Evropy nečekal,“ poznamenal osmadvacetiletý Kanaďan Lucas. Zvažuje, že se pro kýženou injekci vypraví do zámoří, velkou překážkou je však fakt, že cestování je stále značně sešněrované restrikcemi. ,,Jestli se v létě nepodívám domů, asi se pokusím projít očkovacím systémem v Česku, nerad bych to odkládal,“ připustil.

Stejné postavení jako účastníci českého zdravotního pojištění mají cizinci s veřejným zdravotním pojištěním ze zemí EU, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a zemí, s nimiž má ČR bilaterální smlouvu, jako je Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko a Turecko. Tu ale nemá třeba s Ukrajinou, přitom na konci dubna mělo u nás přechodný pobyt 89 500 Ukrajinců a Ukrajinek. Na konci prvního kvartálu úřad práce evidoval celkem 280 100 zahraničních zaměstnanců ze zemí mimo EU. Z Ukrajiny jich pocházelo 186 400.

Pouze přidělené centrum

Snadné to pro samoplátce z řad cizinců nebude ani z pohledu výběru dějiště, kde k aplikaci injekce dojde. Vybírat si z portfolia vakcinačních center nebudou. ,,Budou očkováni na předem určeném místě, v každém kraji bude vyčleněno nejméně jedno očkovací místo,“ uvedla mluvčí Schillerová.

Kolik žije v Česku cizinců, kteří si hradí komerční pojištění, není jasné. Dle statistik ministerstva vnitra žilo na konci prvního čtvrtletí v ČR celkem 656 300 cizinců, z nich 344 300 přechodně a ostatní trvale. České veřejné zdravotní pojištění mají ti, kteří pracují v tuzemsku jako zaměstnanci. Problém tak může být s cizinci, kteří v ČR žijí jako rodinní příslušníci, podnikají, či dokonce pracují nelegálně. Podle dat Státního úřadu inspekce práce bylo loni při kontrolách odhaleno zhruba 2400 pracujících „načerno“, rok před tím 3500.

Zdravotní pojišťovny odhadují náklady na proočkování celé populace asi na devět miliard korun. Navíc je pravděpodobné, že se lidé budou muset proti koronaviru přeočkovávat, zřejmě to bude potřeba za rok až rok a půl od poslední dávky.