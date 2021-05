Praha Z neděle na pondělí se v Česku otevře registrace na očkování proti covidu pro lidi mezi 35 a 39 lety. Od půlnoci z úterý na středu se budou moci k očkování přihlásit i lidé od 30 do 34 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pátek řekl televizi CNN Prima News. Předseda vlády předpokládá, že od června už se budou moci k vakcinaci registrovat všichni zájemci.

Očkování proti onemocnění covid-19 začalo v Česku koncem prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali přibližně 4,4 milionu dávek. Dokončené očkování má zhruba 1,14 milionu lidí.

Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli hlásit lidé starší 80 let, následovali zdravotníci, zaměstnanci škol nebo chroničtí pacienti a další ročníky. Od půlnoci na pondělí pak byla otevřena registrace pro věkovou kategorii 40 až 44 let.