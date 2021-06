Originální šapitó Azyl78. Výtvarník Musa stále přidává nové vrstvy

Vyrobil si obří fixy a stále maluje z plošiny na obří stan. Výtvarník Lukáš Musil vtiskl Azylu78 svůj originální rukopis. A díky němu i ti, kteří nepůjdou na představení dovnitř, budou mít kulturní zážitek.

Šapitó Azyl78, které Musil použil jako malířské plátno a vtiskl mu svůj rukopis v podobě černých linií a symbolů, je rozměrné umělecké dílo se šířkou 30 metrů a výškou 15 metrů.



Musa je s Cirkem La Putyka a divadlem Jatka78 spojený už několik let. První představení, na kterém se před osmi let podílel, byl Risk. A právě s ním vyrazil s novocirkusovou company také do Ria de Janeira, kde zahajovali biennale. Jednalo se o Festival Internacional de CIRCO a bylo potřeba namalovat kulisy na místě nanovo. Při otevření Jatek78 v roce 2015 se podílel na vizuálním konceptu divadla a jeho rukopis dodnes najdeme na většině stěn v budově bývalých jatek a posléze mototechny.

„Beru to jako indiánský stan. Hlavně kvůli rituálu, který s tou představou souvisí. Sám pro sebe jsem si to takhle interpretoval. A také jsem u malby přemýšlel nad tím, co máme spojené ještě se starším tématem jeskyně, jaký má jeskyně význam dneska. V neposlední řadě jsem si položil otázku, co pro nás znamená slavení a oslava,“ uvedl umělec, který stále pokračuje v práci.

Kromě výtvarného pojetí Azylu78 má Musil na svědomí i vizuál kampaně, která se k letní scéně fotila v březnu. V tu dobu stan ještě nestál, proto ve stejném duchu pomaloval herce na fotografiích zachycených Pavlem Hejným. I z těchto fotografií čiší jakási nálada “divadelního kmenu”, který se nemůže dočkat toho až bude opět sdílet svůj um s diváky tváří v tvář.