Pacienty do nemocnic v Praze chodí těšit psi, pod Petřínem koně

PRAHA Pacienty do většiny nemocnic v Praze chodí pravidelně navštěvovat terapeuti se psy, hradí ji většinou z darů nebo projektů. Epidemie koronaviru působení terapeutických zvířat ale kvůli zákazu návštěv většinou omezila. Nemocné včetně seniorů upoutaných na lůžka v Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem navštěvuje nejen pes, ale v zahradě si mohou užít i koně.

V Krči žijí v areálu nemocnice mufloni. Motolská nemocnice dětem při speciálních dnech ukazuje i morčata nebo strašilky. Ve Zlíně nebo Olomouci chodí do nemocnic i kočky.

Podle odborníků zřejmě nejvíc profitují z návštěv zvířat pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v paliativní péči, která se věnuje umírajícím. „Obnovili jsme návštěvy psa i koní ještě dříve, než byly znovu povolené návštěvy v nemocnicích. Zákaz měl na psychiku pacientů hrozný vliv a po canisterapii nebo hypoterapii pookřáli,“ řekla Dagmar Kuncová z nemocnice boromejek. Podle ní tito pacienti často měří svůj zbývající čas právě od jedné návštěvy k další.

Hypoterapie, tedy terapie s pomocí koní, je běžná například u dětí s pohybovými problémy. Do nemocnice je podle Kuncové zatím nikdo v Česku nevodil, do budovy to nedovolili hygienici. Nemocnice tak vozí za nimi pacienty na zahradu, někdy i s nemocničními postelemi. „Jsou to koně, na kterých se vozí i malé děti. Musí být empatičtí, hlavně klidní. S ležícími pacienty zkušenosti neměli, ale funguje to výborně,“ dodala Kuncová s tím, že mnohdy se tam pacientům na oddělení paliativní péče plní jejich poslední sen.

Epidemie koronaviru spolu se zákazem návštěv jinde ale příchody psovodů s terapeutickými psy omezily. „V tuto chvíli však s ohledem na situaci probíhají návštěvy v omezeném režimu. Za normálních okolností pejsci dochází jednou týdně,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová.

Až deset speciálně vycvičených psů podle mluvčí Marie Heřmánkové pravidelně navštěvuje různá oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). „Kontakt se psy pomáhá nemocným zpříjemnit čas strávený v nemocnici, zvlášť v případě dlouhodobě hospitalizovaných pacientů,“ uvedla. Pejsci „léčí“ například na geriatrické, interní nebo neurologické klinice, ale také na psychiatrii.

Pacienty Fakultní nemocnice v Motole navštívil první pes už v roce 2003. Podle manažerky Dobrovolnického centra Renaty Vejdělkové navštěvují psovodi se psem dětské pacienty i seniory v Centru následné péče. Pacientům přináší rozptýlení, ale i nenásilnou rehabilitaci, například jemné motoriky. „Kromě psů využíváme při zvířátkových dnech morčata, šneky, ráčky, hady, strašilky, o každém zvířeti se dá zajímavě povídat,“ dodala.

Řadu let využívá canisterapii podle mluvčí Jitky Zinke i Ústřední vojenská nemocnice. Nemocnice má vlastního zaměstnance, odbornici na zoorehabilitaci, docházejí do ní také dobrovolníci s canisterapeutickými psy. Terapie probíhá většinou venku, o psovi u lůžka rozhoduje lékař.

„Pes je vždy u pacienta s psovodem, oba musí projít speciálním proškolením, pes testováním vhodnosti ke canisterapii. Musí musí mít certifikované osvědčení o úspěšném složení canisterapeutických zkoušek, platné základní proočkování být odčerven a pravidelně musí absolvovat veterinární prohlídky. Samozřejmostí je provedení očisty psa dle plemene a druhu srsti před příchodem na oddělení,“ popsala Zinke.

V Thomayerově nemocnici chodí dobrovolníci například na neurologickou kliniku včetně dětské části nebo geriatrii. Podle mluvčího Petra Sulka terapie má za cíl zpříjemnit pacientům čas strávený mimo domov a pomáhá na chvílí zapomenout na jejich zdravotní problémy.

V obou krčských areálech, Thomayerově nemocnici i IKEMu sousedících s Krčským lesem, žije také stádo muflonů. „V současné době jejich stádo čítá několik desítek kusů. Mufloni jsou v naší nemocnici velice populární a mezi pacienty jsou oblíbení, a to především při jejich krmení či při bezprostředním setkání s nimi,“ dodal Sulek s tím, že zvířata jsou přátelská a klidná.

‚Psí lékař‘

Do konce loňského roku měla canisterapii pro neurologické pacienty i Nemocnice Na Homolce. Podle mluvčí Martiny Dostálové měla speciálně vycvičeného psa jedna ze sester, která onemocněla, a náhradu nemocnice zatím nemá. Vlastního „psího lékaře“ měla také Nemocnice Na Bulovce. Po sedmi letech odešla loni do důchodu fenka zlatého retrívra Fanynka.



Nemocnice Na Františku chce po skončení omezení kvůli epidemii naopak s canisterapií na oddělení dlouhodobě nemocných začít. „Projekt máme připravený již několik měsíců, ale koronavirová pandemie nám ho nedovolila dříve realizovat,“ řekla mluvčí nemocnice Lucie Krausová. Psí terapeut s psovodem by měli docházet do nemocnice každý týden, za hodinu zvládnou většinou čtyři pacienty. Zatím má nemocnice peníze na 25 návštěv, získala je od soukromého dárce.