Lidé více vyhledávají virtuální nemocnici. Jak to funguje?

Medicína na dálku, bez přímého kontaktu pacienta s lékařem, nabrala v době pandemie na intenzitě. Například portál uLékaře.cz, který zprostředkovává rady odborníků, má dnes trojnásobně vyšší návštěvnost.

Pražský chirurg Tomáš Šebek je už léta propagátorem medicíny na dálku a vede internetový portál uLékaře.cz. Jeho prostřednictvím se nemocní mohou kontaktovat s lékařem nejprve na dálku, prostřednictvím internetu případně telefonu, a domluvit si další postup.



„Zaznamenáváme teď enormní zájem pacientů o online lékařské poradenství a objednání k lékaři na našem webu. Provoz nám stoupl minimálně na trojnásobek,“ říká doktor Šebek. To se podle něj dalo očekávat. Mnohem více jej ale překvapil obrovský zájem o vzdálený přístup k pacientovi ze strany lékařů. „Bude to skoro stovka nových kolegů, kteří se během týdne zapojili do naší virtuální nemocnice,“ počítá Tomáš Šebek.

Tři kroky z domova

Jak služba vzdáleného přístupu lékaře funguje? Bezpečně a pohodlně z domova ve třech krocích. Praktický lékař je dostupný stále a odpoví nejpozději do šesti hodin od položeného dotazu, například e-mailem. Do tří dnů následuje i reakce specialisty, kterého praktický lékař zvolí jako nejlepšího pro řešení konkrétního problému tazatele. V případě potřeby ve třetím kroku pomohou sestřičky s objednáním do fungujícího „kamenného“ zdravotnického zařízení kdekoliv po České republice.

„Konzultovat lze cokoliv z fyzického i duševního zdraví. Tuto službu nabízíme už asi 150 tisícům zaměstnanců téměř stovky firem i pro jejich rodiny. Ještě před krizí začala službu nabízet bezplatně ve svém programu první zdravotní pojišťovna – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) a během krize nabízíme obdobné služby v kraji Vysočina. Dokud není naše služba pro uživatele hrazená z prostředků zdravotního pojištění, hledáme alespoň všemožná partnerství, která nabízejí sponzorství. A abychom v současné době přispěli i my sami, nabídli jsme kvantitativní rozšíření naší služby do podoby, které říkáme Virtuální čekárna. Tato nadstavba umožní, aby se kterýkoliv praktický lékař anebo specialista vzdáleně spojil s kterýmkoliv pacientem a mohli tak v bezpečí řešit jakýkoliv zdravotní problém,“ popisuje doktor Šebek.

Lékaři k dispozici

Lékaři mohou podle doktora Šebka dobrovolně přejít do Virtuální čekárny a zjednodušit si svou každodenní práci s pacienty. Kapacity lékařů se takto dají podle potřeby přesměrovávat tak, aby byl každý pacientský požadavek vyřešen.

Virtuální čekárnu České republiky již podpořila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Péče pro celou rodinu

Jak to vypadá v praxi? „Typický je dotaz například na kožní problémy. Uživatel vyfotí podezřelé místo na kůži a napíše krátký vzkaz, který problém popisuje. Může přiložit i cokoliv dalšího od laboratorních výsledků, lékařské zprávy, rentgenového nálezu až po kompletní dokumentaci. Obdrží odpověď, že se například nemusí bát lupénky, že se jedná o běžný ekzém, dostane radu pro domácí ošetření a nabídku kontaktu s konkrétním kožním lékařem v místě a čase, které budou vyhovovat, v případě, že se potíže nebudou lepšit.

Mezitím tento pacient může vyjednat registraci u praktického dětského lékaře pro své děti, protože se přestěhoval a v novém bydlišti nikoho nezná. A pro svého sedmdesátiletého otce vzdáleně vybaví úpravu léků na tlak a v blízké době bude dokonce možné získat rovnou i elektronický recept, který si pak už jen pohodlně vyzvedne v lékárně, anebo lék dokonce doručí speciální kurýrní služba. Vše pohodlně z domova, bez čekání, bez klepání, bezpečně a bez nutnosti mít známého, který má známého lékaře... Kvalitu této péče přitom zajišťují lékaři, kteří pracují současně v klasickém systému kamenného zdravotnictví,“ zdůrazňuje doktor Šebek.

Vzdálený, a tedy bezpečný přístup k pacientovi je za současné situace podle jeho slov hlavním motivem pro lékaře, kteří třeba stále nejsou adekvátně vybaveni ochrannými prostředky. Ještě před pandemickou krizí byla motivací pro léčení na dálku úspora času, aby se dal pacient předběžně diagnostikovat a zlepšila se organizace práce lékaře s pacienty. To se nebude měnit ani do budoucna.

Tomáš Šebek soudí, že lidé si v poslední době začínají více uvědomovat hodnotu zdraví a nutnost prevence, aby v ideálním případě nikdy neonemocněli. Preventivní návody k péči o zdraví poskytuje se svými kolegy zájemcům na svém webu.

Zdá se, že současná pandemie přispěje k tomu, že lidé budou vyhledávat tento typ styku s lékařem stále častěji. Podle Tomáše Šebka je to jeden z pozitivních dopadů současného stavu.

„Myslím si, že to celé urychlí dlouho očekávanou digitalizaci i natolik konzervativního prostředí, jakým u nás je medicína a zdravotní systém obecně. Moc bych si to pro lékaře i pacienty přál,“ uzavírá pražský chirurg.