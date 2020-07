Parta nadšenců se pustila do práce na zaniklé železnici u Zubrnic. Každý se může přidat

Zubrnice (Ústecko) Do další práce na zaniklé trati nad Zubrnicemi v Českém středohoří se v neděli pustila parta nadšenců. Lopatami a krompáči odkrývali původní železniční mostek nad potokem. Dlouhodobým cílem je postavit znovu chybějící pětikilometrový úsek ze Zubrnic do Lovečkovic, aby se na něj mohly vrátit vlaky.

Spolku Zubrnická museální železnice (ZMŽ) se už povedlo zprovoznit v roce 2010 šest a půl kilometru dlouhý úsek z Velkého Března do Zubrnic, na kterém provozuje od roku 2016 za podpory Ústeckého kraje každý víkend až do října turistické vlaky. Zájem o svezení se historickým vlakem do Zubrnic, kde je nejmladší skanzen v Čechách, je velký.



Koleje jsou už přes přejezd v Zubrnicích a ještě dalších 600 metrů. Za dva týdny se budou pokládat železniční pražce na další úsek. Cíl pro letošní rok je posunout se o 1,1 kilometru. Nadšenci pracovali na trati i v době koronavirové epidemie, dodržovat museli rozestupy a další opatření. První veřejná brigáda se koná právě nyní. „A je to bez roušek, hurá,“ poznamenal jeden z party mužů na trati.

Na potoce u ocelového mostku přes Luční potok v neděli práci řídil Filip Bašta z Liberce, který původně pochází z Ústecka. „Čistíme most od náletových dřevin a připravujeme ho na opravu. Teprve po jeho odhalení se dozvíme skutečný stav. Už teď je jasné, že sanaci budou potřebovat kamenné podpěry,“ řekl Bašta.

Zatímco někteří brigádníci pracovali ve stínu, další kopali na sluníčku. Vedro, mušky z potoka ani skryté vosí hnízdo jim ani po třech hodinách elán nesebraly. „Místo kolem Úštěka mě zaujalo už jako dítě, tak jsem si teď řekl, že si zkusím dát do těla přímo na místě,“ řekl Jiří Kroupa, profesí stavař.

Pomoci může každý, kdo má chuť. Brigády se konají každou první neděli v měsíci. „Máme práci pro každého člověka, zájemci nemusí dělat jen s krumpáčem a lopatou, žena těsně před porodem třeba může pomoci prodávat suvenýry v Zubrnicích nebo v Lovečkovicích,“ uvedl Bašta s tím, že odměnou je hlavně pocit dobře vykonaného díla na něčem, co za pár let může sloužit turistům i místním.

Železniční muzeum v Zubrnicích je otevřeno od úterý do neděle a o svátcích. Malá expozice na nádraží v Lovečkovicích vždy od pátku do neděle a během svátků. Využít chce spolek také horní nádraží v Úštěku, a to jako základnu pro brigádníky.

Spolek má vlastní webovou stránku stránku a transparentní účet pro shromažďování financí na obnovu tratě, která si zahrála ve filmu Páni kluci, od jehož natočení uplynulo letos 45 let.

Celá trať Velké Březno - Zubrnice - Lovečkovice - Úštěk byla uvedena do provozu roku 1890. V mnoha ohledech unikátní trať byla rozhodnutím tehdejších orgánů v roce 1978 zrušena.