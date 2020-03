Pražská zoo řeší péči o slony. Ošetřovatelé jsou rozděleni do dvou týmů, navzájem se nestýkají

Praha Pražská zoologická zahrada je sice od pátku 13. března pro návštěvníky kvůli epidemii koronaviru zavřená, život v areálu se ale nezastavil. V zahradě podle jejího ředitele Miroslava Bobka dál pracují hlavně ti, kdo mají na starost zvířata a nejnutnější provoz - kurátoři, chovatelé, veterinář, krmiváři či údržbáři. Zahrada se snaží, aby případná karanténa chovatelů neohrozila péči o nejnáročnější zvířata, například o slony, uvedl.

„Jejich chovatelé jsou špičkoví profesionálové, kteří dokonale znají své svěřence a ti naopak znají je,“ napsal Bobek na webu pražské zoo. Proto jsou chovatelé slonů i některých dalších zvířat rozděleni do dvou týmů, které spolu nepřijdou do kontaktu. „Kdyby jeden tým šel do karantény, zastoupil by ho druhý. Současně se ale připravujeme i na krizovou variantu, kdy by musely být nahrazeny oba týmy,“ poznamenal. Zrovna ve sloninci, v němž chovatelé čekají hned dva porody, by ale taková varianta byla velkým problémem, dodal.



Život v zoo mohou nyní lidé sledovat alespoň na krátkých videích, které natáčejí chovatelé. Na speciálním kanále lze pozorovat například snídani sobů karelských nebo vidět, co dělá gorilí rodina.

Běžný život zvířat mimořádná situace zatím neovlivnila. Minulý pátek, první den uzavření, se lemurům narodila dvojčata. Mláďata téměř každým dnem přibývají u dalších savců, ptáků či plazů. „Někde se zas objevují snůšky a třeba u ledních medvědů zrovna probíhá prvotní fáze rozmnožovacího cyklu,“ uvedl Bobek.

Zoo už dříve oznámila, že až znovu otevře, budou rodinné vstupenky pro zdravotníky, hasiče a policisty po dobu jednoho měsíce za symbolickou jednu korunu. Očekává se, že přísná omezení pohybu a běžných aktivit kvůli koronaviru potrvají nejmíň několik dalších týdnů. Česko má nyní přes tisícovku nakažených.