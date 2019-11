První Havlův bodyguard: V sídle Občanského fóra mi nejvíc vadili kuřáci

PRAHA Jako vůbec první judista reprezentoval Petr Jákl Československo na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 a po skončení sportovní kariéry v polovině 70. let se stal úspěšným filmovým kaskadérem a později šéfem Střediska vrcholových sportů, které připravovalo reprezentanty na velká utkání a závody. Zahrál si také v několika filmech, například roli rozhodčího v legendárním snímku Jáchyme, hoď ho do stroje!. Kaskadérské řemeslo po něm převzal i jeho syn Petr, který se vypracoval i na herce a režiséra.

Judista a filmový kaskadér Petr Jákl o práci osobního ochránce Václava Havla, strachu během revolučních dnů i pobytu v kriminále.



Judo přineslo Jáklovi nejen úspěch a uznání, ale kvůli svému oblíbenému sportu skončil i ve vězení a párkrát se dostal do úzkých. Rozhodně se s ním však nenudil, a tak jedním dechem chrlí jednu vtipnou historku za druhou. A pár jich vytáhne z rukávu i v souvislosti s revolucí v listopadu 1989.



Ve svých sedmačtyřiceti letech se díky kontaktům mezi herci, kteří spolu se studenty stáli v čele sametové revoluce, stal na pár týdnů bodyguardem hlavní postavy tehdejší opozice. Zhruba měsíc pak stál po boku Václava Havla při těch nejdůležitějších setkáních i manifestacích – a celou dobu beze zbraně.

Lidovky.cz: Jak jste se stal prvním osobním strážcem Václava Havla?

V roce 1989 jsem byl trenérem československé judistické reprezentace a 17. listopadu jsme byli na soustředění v Soulu. Tam jsme se z televize dozvěděli, co se děje doma, takže já okamžitě přerušil soustředění a prvním možným letadlem jsme se vrátili do Prahy, protože u tohohle jsem chtěl být. Nevěděl jsem jak, ale strašně jsem toužil pomáhat – třeba jako v roce 1968, kdy jsem coby reprezentant v judu dělal ochranku řediteli podniku, kde jsem po absolvování školy pracoval jako strojní inženýr.

Lidovky.cz: K čemu potřeboval tehdejší ředitel podniku ochranku?

Vstup vojsk Varšavské smlouvy někteří členové ústředního výboru KSČ schvalovali, jiní byli proti – jako tenhle ředitel. A protože tenkrát velmi aktivně jezdil na nejrůznější mítinky, kde horlil proti invazi sovětských vojsk, nabídl jsem se mu jako osobní strážce – nezapomínejte, že tehdy se v Československu střílelo! Jenomže on nebyl zrovna z nejchytřejších a během vystoupení v ČKD se nechal slyšet, že s reformním křídlem KSČ jdou i umělci a sportovci, jako třeba zrovna tady reprezentant Československa v judu. A ukázal na mě, který jsem stál dole pod tribunou čelem k publiku. Okamžitě se na mě zaměřily kamery, takže ve chvíli nástupu normalizace mi bylo sděleno, že ve fabrice už pro mě není místo.

Lidovky.cz: Co jste šel dělat?

Měl jsem štěstí, že profesor, u kterého jsem studoval, miloval judo a hrozně mi fandil. A tak vypsal na ČVUT interní aspiranturu na kandidáta věd a přinutil mě se přihlásit. A protože jsem byl jediným uchazečem, vyhrál jsem. Další tři roky jsem proto studoval, pobíral stipendium a připravoval se na olympijské hry v Mnichově. Úspěšně jsem složil všechny zkoušky, obhájil kandidátskou práci a měl jsem být jmenovaný kandidátem věd, což obnášelo mít o čtyři stovky vyšší plat a za jménem titul CSc.

Akorát měli soudruzi podmínku – vstup do komunistické strany. A to jsem odmítl, takže jsem se kandidátem věd nestal. To všechno se o mně mezi judisty vědělo, takže když jsem se v listopadu 1989 vrátil ze soustředění v Koreji, už na mě doma čekal vzkaz, že se mám okamžitě dostavit do sídla Občanského fóra. Ani jsem si nevybalil a jel jsem do Laterny magiky, kde mě Stanislav Milota (kameraman, manžel Vlasty Chramostové) a John Bok (měl v OF na starosti ochranu představitelů hnutí) požádali, zda bych se neujal ochrany Václava Havla a Alexandra Dubčeka. A já jsem rád souhlasil, protože jsem z juda znal sebeobranu, takže kdyby někdo vyskočil z davu a chtěl Havla zapíchnout, dokážu ho zpacifikovat. A tak jsem začal shánět další lidi.

Lidovky.cz: Jak jste se coby sportovec cítil v prostředí disidentů?

V sídle Občanského fóra v Laterně magice jsem strávil hodně času a vůbec se mi tam nelíbilo. Nejvíc mi s tím svým smradem z cigaret vadili kuřáci, ke kterým bohužel patřil i Václav Havel. S tím jsem se několikrát pokusil něco udělat, ale všechno bylo marné. Strategická jednání vypadala spíš jako sešlost party v zapadlé putyce. Druhou pro mne stinnou stránkou byl naprostý chaos v jídle.

Jedlo se, co zrovna bylo k mání, navíc jen příležitostně, což mi jako sportovci dost vadilo. A zrovna tak mi vadil nedostatek pohybu – zkrátka jsem si potřeboval občas zasportovat. Jsem totiž přesvědčen, že starořecký ideál tělesné a duševní harmonie, kalokagathia, je opodstatněný, o čemž jsem se jednou panu Havlovi zmínil v tom duchu, že kdyby třeba intelektuálové víc pečovali o svoji tělesnou schránku, byli by výkonnější i po stránce duševní. Nakonec to vedlo k tomu, že souhlasil s tím, že mu přivedu alespoň masérku, a musím říct, že se po masáži cítil velmi dobře. Tím ovšem jeho jednorázová péče o tělo skončila.

