‚Tady Havel, slyšíte mě?‘ Dokument nabídne nový pohled na život tehdejší hlavy státu

PRAHA Dokument o posledních letech života Václava Havla by měl být dokončený v příštím roce, řekl scénárista a režisér Petr Jančárek. Ukázky ze vznikajícího snímku Tady Havel, slyšíte mě? tvůrčí tým představil divákům festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Během téměř tříleté spolupráce ukončené Havlovou smrtí v prosinci 2011 Jančárek natočil okolo 200 hodin materiálu. Téměř veškerý by chtěl zpřístupnit badatelům a studentům.

„Myslím, že by to pro budoucnost mělo ležet na nějakých bezpečných serverech, tak, aby to neskončilo někde u mě ve skříni nebo ve sklepě,“ řekl Jančárek. Jak uvedl, na dokončení filmu v roce 2020 se dohodl s producentem a kolegy, i kvůli splnění podmínek pro případné umisťování snímku na zahraniční festivaly. „Nezastírám, že se nám hodí pár měsíců času navíc,“ dodal.



Festivalové diváky nechal tvůrčí tým nahlédnout do střižny vznikajícího dokumentu. Několik stovek lidí ve zcela zaplněném sále Domu kultury odborů sledovalo ukázky přibližující provoz kanceláře tehdy už exprezidenta Havla nebo natáčení filmu Odcházení, který Havel režíroval podle své divadelní hry. Nejdelší ukázka se týkala příprav Havlem iniciovaného koncertu k 20. výročí pádu železné opony v roce 2009 v prostorách Pražské křižovatky. Na řadu přišly i intimnější chvíle, třeba když Havel doma luxoval, byl u holiče nebo když při návštěvě New Yorku skončil v nemocnici.

Jančárek publiku řekl, že důvodem prvních vzájemných setkání bylo natáčení Havlových videopozdravů. „Někdy v dubnu 2009 mě postihla ta věc, že si mě pan prezident posadil ke stolu ve své kanceláři a zeptal se, jestli bych nechtěl natočit zbytek jeho života,“ pokračoval režisér. Dodal, že Havlovu nabídku přijal okamžitě.

Chystaný dokument je teď podle tvůrčího týmu v rané fázi střihu. Jančárek uvedl, že nechce udělat „naleštěný pomníček“. Havla by chtěl představit jako člověka, který měl politickou i uměleckou kariéru, ale také ukázat jeho lidský rozměr. Diváků se zeptal na názor k promítnutým ukázkám. Debata v sále se týkala i toho, do jaké míry zveřejňovat scény, z nichž je patrné, jak se horšil Havlův zdravotní stav nebo toho, v jakém okamžiku dokument ukončit.

Třiadvacátý Mezinárodní festival dokumentárních filmů hostí Jihlava od 24. do 29. října.