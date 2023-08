Méně je více? Určitá forma půstu je podle odborníků prospěšná, trendem jsou dvě jídla denně

Zázračných metod a rad, jak shodit nadbytečná kila a žít zdravý a kvalitní život, je nespočet a každou chvíli se objeví nějaká nová. Tu slyšíme, že největším nepřítelem je cukr nebo lepek a měli bychom je vysadit nebo se vrátit do prehistorických dob a podle takzvané paleo diety jíst jako pravěcí lidé. Tomu, kdo chtěl zhubnout, bylo ještě před několika lety vtloukáno do hlavy, ať si rozloží celkový kalorický příjem do menších porcí, třeba i šesti denně, pro údajné zrychlení metabolismu.