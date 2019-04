Rozdělení úkolů mezi partnery? Jsme taky přetížení, brání se muži

Paříž Muži často mívají pocit, že jsou rovněž přetížení. Výraz přetížení obvykle vyjadřuje to, že organizace a realizace každodenních úkolů spojených s domácností a prací leží především na bedrech žen. Co si o tom myslí muži? Jak pohlížejí na rozdělení úkolů mezi partnery? Píše o tom francouzský týdeník L’Express.

Rozšířený názor na dělbu práce v domácnosti spočívá v tom, že není rozdělena rovnoměrně a že ženy vždy v domácnosti dělají více a mají problémy s tím, aby spojily soukromý život se zaměstnáním.



Ženy často musejí myslet na všechno: na povinnosti dětí i návštěvy celé rodiny u lékaře. Jde o neustálé řízení, organizaci a plánování s cílem uspokojit potřeby každého člena domácnosti a dobrý chod domu, říká Nicole Braisová z Lavalské univerzity v Québecu.

Kreslířka Emma na internetu popisuje návštěvu přátel u ní doma. Když matka pobíhá mezi přípravou večeře a péčí o děti, otec se pohodlně uvelebí na pohovce a dá si skleničku. Mnohé ženy se v tom poznávají.

Problém výchovy?

Devětadvacetiletý Jean-Baptiste soudí, že tolerance mužů vůči špíně a nepořádku je větší než u žen. Je pak snadné říci: „Je to její problém, když si myslí, že dům je špinavý.“ Tento postoj má pravděpodobně své kořeny ve výchově a v určité blahovůli vůči chlapcům. Naopak dívky jsou velmi brzy pod tlakem: musejí být pořádné a nesmí se jim dát něco vytknout.

V dospělém věku jde o jakousi formu podětinštění, které muži někdy těžce prožívají. „Abych to řekl na rovinu, někdy máme dojem, že naše žena nahradila naši matku,“ říká Jean-Baptiste.

A co když nás otázka přetížení tíží od raného věku? Rozhodně se projevuje na tendenci reprodukovat, aniž bychom si toho byli vědomi, tradiční rozdělení domácích prací. „Pamatuji si na svého otce, jak ležel na pohovce a říkal matce: Zdá se, že se něco pálí. Ani nepomyslel na to, aby se zvedl,“ říká pětadvacetiletý Edouard. „Někdy matku lituji. Mělo to však zřejmě vliv na můj postoj v životě s mou partnerkou Johannou. Je mnoho věcí, které si v domácnosti beru na starost, na které myslím. Když jsme se přestěhovali, smontoval jsem nábytek a opravil, co bylo třeba,“ dodává.

Rozdělení rolí mezi mužem kutilem a ženou přetíženou starostmi o domácnost dělá ze současných párů dědice dlouhé tradice, ale také svědčí o jisté formě pragmatismu. „Doma se starám o účty, pojištění a další administrativní záležitosti,“ zdůrazňuje Jean-Baptiste. „Vypadá to velmi genderově, když se muž stará o peníze, ale realita je prostá: moje žena to nenávidí. V jistém smyslu si také myslím, že jsem trochu přetížený, když se starám o to, co mě nezajímá,“ dodává.

Otázka přetížení nás tedy přivádí zpět k našim zálibám a ke způsobu, jak hodnotíme to, co na nás spočívá jako úkol. „Je třeba přiznat, že kutilství je více hodnocená činnost: děláte cosi vlastníma rukama, dokonce je to možné považovat za kreativní. Mytí nádobí nabízí méně svobody a uspokojení než opravování nábytku,“ zdůrazňuje Jean-Baptiste. Na každém je tedy, aby se naučil občas zbavit své zátěže a vzal si na starost zátěž toho druhého, aby tak nalezl uspokojivou rovnováhu pro oba partnery, ale především pro sebe.