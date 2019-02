Ruský kapitán narazil s lodí do silničního mostu, údajně byl opilý

Soul/Moskva Ruská nákladní loď s opilým kapitánem na palubě ve čtvrtek narazila do silničního mostu v jihokorejském přístavu Pusan, napsala agentura Interfax s tím, že o 40 minut dříve táž loď lehce narazila do výletní lodi, kotvící ve stejném přístavu.

Loď Seagrand připlula do Pusanu ve středu ráno s nákladem ocelových trubek. Ve čtvrtek z jihokorejského přístavu vyplula na zpáteční plavbu do Vladivostoku, ale odklonila se od kurzu a vydala se opačným směrem, k mostu, který je považován za místní atrakci. Do něj narazila přídí. Most musel být z bezpečnostních důvodů uzavřen, nicméně při nehodě nebyl nikdo zraněn, napsala ruská agentura.



Loď a její posádku zadržela pobřežní stráž. Podle ní v kapitánově krvi bylo zjištěno třikrát větší množství alkoholu, než činí přípustná dávka.

Jméno kapitána ruské národnosti nebylo uvedeno. Pobřežní stráž podle místních médií kapitána varovala před hrozícím nárazem a nařídila mu změnit kurz lodi, avšak Rus zřejmě nerozuměl anglicky. Za nehodu ve stavu opilosti mu může hrozit až tříleté vězení - pokud se u soudu prokáže, že lodi v inkriminované době velel, poznamenal server Newsru.com.