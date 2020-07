Studentka žaluje Austrálii. Tvrdí, že stát málo informuje investory o riziku změny klimatu

Žaloba viní vládu a ministerstvo financí z porušení povinnosti tím, že nezveřejňují rizika globálního oteplování a jejich významný dopad na investory. Odborníci předpokládají, že jde o první takový případ na světě.



Mluvčí ministerstva oznámil, že si je případu vědom, ale že nemůže podat žádné bližší informace, napsal server BBC.

V obžalobě stojí, že ekonomika země a reputace na mezinárodních finančních trzích budou výrazně ovlivněny reakcí australské vlády na změny klimatu.„Austrálie je vystavena materiálním rizikům plynoucím ze změn klimatu,“ stojí v žalobě, která byla zaslána Federálnímu soudu ve státě Victoria.



Rizika jsou zásadní pro rozhodnutí investorů obchodovat se státními dluhopisy a všichni investoři mají právo být o těchto rizicích informováni, stojí dále v žalobě.



Třiadvacetiletá žena je studentkou pátého ročníku práv na univerzitě La Trobe. Vyrostla v Healesville v údolí Yarra ve státě Victoria. Podle listu The New York Times Katta O’Donnellová vyrůstala se strachem z ohně. Pamatuje si, jak jako dítě pozorovala hořící kůru, která vzduchem létala vlivem rozsáhlých lesních požárů. Její strach exponenciálně narostl během devastujících požárů v loňském a letošním roce. Během nich zemřelo 33 lidí a zahynuly miliony zvířat.



„Díky mé osobní zkušenosti je vše, co jsem o změně klimatu kdy četla, hmatatelnější,“ uvedla studentka v nedávném rozhovoru pro Financial Times. „Chci, aby má vláda jednala čestně a říkala pravdu o klimatických rizicích,“ dodala.



'World-first' legal case: student accuses Australia of misleading investors on climate risk https://t.co/vgH4Sez9n5

Katta O’Donnell, 23, says her claim will put government ‘on trial for misconduct’ for failing to address climate change @latrobe pic.twitter.com/l0sLsvRhAX